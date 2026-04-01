Juego online en Chile 2026: qué deben saber los usuarios ante el avance del proyecto de ley

Las apuestas online en Chile están en un curioso punto de inflexión. Mientras que miles de millones de dólares, pesos chilenos y euros cambian de manos anualmente en plataformas internacionales, el país todavía carece de una legislación para regular las apuestas del famoso sector del iGaming. Pero la legislación que se está abriendo camino en el Congreso podría cambiar todo eso este año.

Ahora, la pregunta no es si el juego online es popular, sino bajo qué marco legal se desenvuelven hoy las plataformas y qué protección efectiva tienen los jugadores chilenos de aquí en adelante.

Un mercado activo, pero sin regulación específica

En Chile, los juegos de azar son una actividad económica regulada. Lo que muchos no saben es que en principio, no se puede jugar online, salvo que haya una autorización legal. La ley base es la N° 19.995 de 2004. Esta fija las normas generales para autorizar, explotar y controlar casinos de juego, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

El problema es claro: esta ley regula casinos físicos y establece expresamente que el permiso de operación “en ningún caso comprenderá juegos de azar en línea”. En otras palabras, el marco vigente no contempla ni autoriza plataformas digitales de apuestas.

Actualmente están expresamente autorizadas actividades como:

Casinos físicos con permiso de operación.

Apuestas hípicas.

Lotería de Concepción.

Polla Chilena de Beneficencia.

Bingos y sorteos benéficos.

Todo lo que quede fuera de ese catálogo carece de habilitación legal expresa.

Licencias internacionales vs. marco chileno

Mientras el proyecto avanza, los usuarios siguen jugando en plataformas con licencias extranjeras. Es importante entender que una licencia internacional no equivale a autorización en Chile.

Algunas jurisdicciones exigen estándares técnicos, auditorías RNG y controles de identidad. Pero eso no significa que estén sometidas a la legislación chilena.

Para profundizar en la complejidad de este tema, la plataforma Apuesta Dinero Real mantiene actualizado un marco legal del juego online , que es un análisis exhaustivo que cruza los fallos de la Corte Suprema, las circulares de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y las obligaciones tributarias que ya afectan a los usuarios en territorio nacional.

Porque este punto es clave para entender la situación actual: hoy existe un mercado activo, pero no regulado internamente.

La Visión del Experto

Más allá de los comunicados del Congreso o las discusiones legislativas, el principal problema para los jugadores chilenos hoy es la falta de claridad operativa. Así lo explica Roman, investigador, jugador y voz principal de la plataforma Apuesta Dinero Real.

“El usuario chileno se mueve actualmente en un escenario de incertidumbre. Aunque muchas plataformas operan con licencias internacionales y cumplen estándares técnicos, ante un conflicto de pagos o un bloqueo de cuenta el jugador queda prácticamente sin protección jurídica local”, explica Roman.

La proliferación de plataformas extranjeras

Pese al vacío normativo, las apuestas deportivas online operan activamente en Chile. Sitios web internacionales —con licencias emitidas en otras jurisdicciones— ofrecen servicios a usuarios chilenos sin autorización local ni fiscalización nacional.

Estas plataformas suelen estar reguladas en países como Curazao, Malta u otras jurisdicciones internacionales. Sin embargo, desde el punto de vista chileno, no cuentan con habilitación legal expresa.

La propia SCJ, a través de Oficio Ordinario N° 1.456-2021, afirmó que las casas de apuestas online no están habilitadas para funcionar en Chile. Asimismo, la Corte Suprema instruyó bloquear ciertos sitios a proveedores de internet, reiterando que estas acciones no están autorizadas por la ley en Chile.

Aunque el efecto práctico de esos bloqueos ha sido discutido, el mensaje institucional es claro: hoy no existe regulación específica para el juego online en Chile.

¿Qué implica esto para los usuarios?

Desde el punto de vista legal, el panorama es confuso.

El Código Penal tipifica delitos en leyes sobre loterías y casas de juego (arts. 276, 277 y 278). Además, el artículo 1466 del Código Civil declara que hay objeto ilícito en las obligaciones contraídas en juego de azar no permitido.

Sin embargo, en la práctica, los usuarios chilenos continúan accediendo a plataformas extranjeras sin que exista persecución directa al jugador individual. El riesgo real no suele ser penal inmediato, sino la falta de protección jurídica.

Si un usuario enfrenta:

Un conflicto por retiro de fondos.

Un bloqueo de cuenta.

Una disputa por interpretación de términos.

Un fraude o incumplimiento contractual.

Realmente, no existe una autoridad chilena que fiscalice directamente a esa plataforma. Lo único que le queda a cada usuario es recurrir a organizaciones y empresas extranjeras, lo que implica mayores costos y menor eficacia.

Además, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha señalado que las ganancias obtenidas por personas naturales a través de apuestas online deben declararse en la declaración anual de renta si implican incremento patrimonial.

El proyecto de ley: hacia un sistema de licencias en Chile

Ante este escenario, el proyecto de ley ingresado el 7 de marzo de 2022 buscaba ya establecer un marco regulatorio específico para plataformas de apuestas online. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con carácter prioritario.

El proyecto propone:

Crear un sistema de licencia de operación otorgada por la autoridad competente.

Establecer requisitos formales para operar legalmente en Chile.

Someter a fiscalización a las plataformas autorizadas.

Considerar prohibida cualquier modalidad de apuesta no autorizada por la nueva ley.

Uno de los aspectos más relevantes es que la licencia será una autorización administrativa sujeta a normas de derecho público. Sin licencia, la operación sería ilegal.

Un punto crítico: el “período previo”

El texto del proyecto contempla causales de rechazo de licencia. Entre ellas, una particularmente relevante: que el solicitante o su grupo empresarial no haya ofrecido servicios de apuestas online a personas en Chile durante los 12 meses previos a la entrada en vigencia de la ley.

De mantenerse esta disposición, podría generar un escenario complejo para operadores internacionales que ya han ofrecido servicios al mercado chileno antes de la regulación.

Para las empresas, esto implica un riesgo jurídico considerable. Para los usuarios, podría significar una reconfiguración total del mercado una vez que la ley entre en vigor.

¿Es seguro apostar hoy en Chile?

La seguridad puede analizarse en dos niveles:

1. Seguridad técnica: Muchas plataformas utilizan cifrado SSL, procesos KYC y sistemas antifraude. Desde el punto de vista tecnológico, pueden ser seguras.

2. Seguridad jurídica: Aquí está el problema. No existe hoy un sistema chileno de protección al consumidor específico para apuestas online. En caso de controversia, el jugador carece de un canal local claro.

La diferencia es sustancial: no es lo mismo jugar en un país donde la autoridad supervisa activamente, que hacerlo en un vacío regulatorio.

Lo que deben considerar los usuarios en 2026

Ante el avance legislativo, los usuarios deberían considerar:

Que actualmente no existe regulación específica para apuestas online en Chile.

Que la ley 19.995 no contempla juegos en línea.

Que las plataformas extranjeras no están autorizadas por la SCJ.

Que las ganancias deben declararse si generan incremento patrimonial.

Que el proyecto de ley podría cambiar radicalmente el panorama en los próximos años.

La recomendación general es actuar con cautela, informarse y entender que el marco legal está en transición.

Conclusión: un mercado en transición

Chile se encuentra en un punto de no retorno en materia de juego online. El eventual marco regulatorio que podría consolidarse hacia 2026 no solo implicará la creación de licencias para operadores, sino también una nueva exigencia de transparencia, control y responsabilidad dentro del sector.

Hasta que esa regulación sea definitiva, la información se convierte en la principal herramienta de protección para los usuarios. Comprender el contexto legal, las limitaciones actuales y los riesgos operativos es clave para tomar decisiones informadas.

Desde Apuesta Dinero Real, la misión liderada por Roman es continuar analizando y fiscalizando de forma independiente el mercado del juego online, con el objetivo de que el avance legislativo termine traduciéndose en algo más importante que una simple regulación: una protección real y efectiva para los jugadores chilenos.

Fuentes y referencias

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=219155

https://www.ecija.com/actualidad-insights/el-escenario-legal-de-las-apuestas-en-linea-en-chile-riesgos-vacios-normativos-y-proyecto-de-ley/