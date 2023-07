Asesores de Inversión inician conversaciones para conformar un gremio que los represente

Son alrededor de 150 los asesores de inversión inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Personas que realizan la actividad de forma individual o oficinas de mayor tamaño conforman el listado, quienes hoy por hoy en se encuentran en pleno proceso de la creación de un gremio que los represente.

Arie Gelfenstein, exgerente general de la Bolsa de Valparaíso, actualmente asesora a este tipo de entidades, es quien está encargado de llevar adelante el proceso de creación de la Asociación de Asesores de Inversión.

Fue en abril de 2021 cuando se promulgó la Ley N°21.314 de Agentes de Mercado, que estableció que quienes se dediquen de manera habitual a prestar servicios de asesoría de inversión deberán estar previamente inscritos en el registro que mantendrá la CMF y solo podrán prestar sus servicios mientras se encuentren registrados allí, restricción que es aplicable a las personas naturales o jurídicas distintas de bancos, compañías de seguros y reaseguros, intermediarios de valores, administradoras de fondos y administradores de cartera fiscalizados.

La mencionada ley, además, creó el registro de asesores previsionales, a cargo de la Superintendencia de Pensiones. Adicionalmente, la normativa de la CMF estableció que para la inscripción los asesores tendrán que contar con un programa de capacitación continua, acompañar su código de conducta; y que sus recomendaciones no deben inducir a error o confusión, privilegiar el interés de los clientes y que “quienes efectúen las recomendaciones cuenten con la independencia de juicio, idoneidad y conocimientos necesarios para realizar esas recomendaciones”.

En este marco es que se inició el año pasado el proceso de inscripción de los asesores. Pero se vienen cambios. Según Gelfenstein, en marzo se publicó ley fintech y la circular 472, que regulaba a los asesores de inversión, se convirtió en la 493, que es lo mismo pero cambia el nombre: ahora se denominan prestadores de servicio financieros, lo que engloba a asesores de inversión, a quienes realizan el enrutamiento de ordenes, entre otros.

Pero mientras muchos de estos actores ligados al mundo fintech ya están dentro de Fitechile, gremio que agrupa a las compañías del sector, Gelfenstein apunta a que “los asesores de inversión no tenían ninguna representación”, razón por la cual “entre un grupo de asesores de inversión se nos ocurrió hacer una asociación para que haya una representación de lo asesores de inversión ante las autoridades, y también para facilitar las capacitaciones continúas, las actualizaciones normativas, y también para que tenga cierta voz en el mercado, porque en forma individual no tienen ninguna”.

Para concretar la iniciativa, se realizó una reunión el pasado 13 de junio, en la que participaron 70 asesores. De dicho número , 42 manifestaron su intención de participar en la conformación inicial del gremio -otro grupo indicó que se uniría luego de la puesta en marcha-. Así, en esta etapa inicial, Gelfenstein cuenta que participa como director ejecutivo, y trabaja junto con el estudio Alcaíno Abogados “que nos asesoran en la parte legal. Estamos firmando los convenios, y cuando tengamos el grupo mínimo presentaremos los papeles para legalizarla ante el Ministerio de Economía”.

“Son casi todos de Santiago, hay uno de Viña del Mar, pero respecto de cifras sobre activos bajo administración las desconocemos. Aunque tratamos que sea lo más representativo posible, es un grupo conformado por grandes asesores de inversión, con carteras importantes, y asesores pequeños e individuales, de tal manera de que estén todos representados”, cuenta el director ejecutivo del gremio en formación.

¿Cuál sería la primera tarea en material gremial? Según Gelfenstein, la prioridad estará en la implementación de la Ley Fintech. “Viene una dictación importante de normas que no son menores, son cambios importantes al mercado, y evidentemente de alguna manera, directa o indirectamente, podrían afectar a los asesores de inversión. Queremos tener una voz como asociación en el sentido de que las cosas que salgan sean acordes a lo que un asesor puede financiar. No queremos que haya una sobrerregulación, y por eso como asociación estaríamos dispuestos a autorregularnos. No queremos estar fuera de la regulación, queremos un equilibrio”.