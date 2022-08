BTG Pactual dice que valorizaciones permiten volver a invertir en el S&P500

En los activos locales, los inversionistas tomaron palco de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, alejándose del mercado nacional. Sin embargo, las últimas subidas del S&P500 en EEUU empieza a mostrar que quizás lo peor en bolsas desarrolladas ya pasó, y quizás es momento de entrar.

Y es que en un contexto lleno de incertidumbre, cuenta Pablo Bello, gerente de renta variable de BTG Pactual Asset Managment (AM), los inversionistas chilenos ya tomaron posiciones en renta fija dada la inflación y no están adquiriendo acciones. “La industria de fondos mutuos ha recibido rescates, los clientes más retail continúan con rescates todos los días, no quieren tomar el riesgo de las elecciones del 4 de septiembre. También el tema dólar, creo que dejaron de comprar agresivamente y están esperando los resultados y tomar nuevamente decisiones de inversión”, explica.

En esa línea, apunta que “por ejemplo Brasil (la bolsa) está en valorizaciones muy bajas, pero estará el ruido político hasta octubre con las elecciones. Si bien está Lula liderando, va a agregar ruido, cuando hay ruido son oportunidades de compra más que de venta, aunque son dos meses que la volatilidad en Brasil será mayor que en S&P500. Y en otros mercados, como Chile, puede pasar lo mismo, estamos ad portas de un evento eleccionario, con valorizaciones bajas, hay oportunidades, pero hay un evento de incertidumbre demasiado cerca y los clientes prefieren exponerse a EEUU mientras y esperar”.

En ese contexto, Andrés Navarrete, portfolio manager de BTG Pactual AM -entidad que está lanzando un fondo estructurado que invierte en el S&P500 y a la vez protege el capital del cliente por dos años-, señala que “ha aumentado la incertidumbre, desde un punto de vista estructural se han mezclado tres incertezas de orígenes distintos: uno es la geopolítica, con el tema Rusia-Ucrania, Taiwán, una fuente que pareciera que no se va a apagar en el corto plazo”.

A ello, agrega que también está una eventual recesión, pues “después de un año de rebote tras el coronavirus llegó la inflación y eso provocó que los bancos centrales subieran las tasas. Esa posibilidad de corrección en distintas economías le da otro aspecto de incertidumbre, porque quizás también hay empresas muy apalancadas. Acá en Chile llevamos un buen rato, pero si uno mira economías más desarrolladas, este ciclo está empezando y hay que ver hasta dónde la llega la Fed. Estas variables hace difícil saber si es un punto de entrada al mercado, pero si uno mira la historia, correcciones como las vividas este año se dan una o dos veces en la década”.

Así, explica que si bien el selectivo de EEUU podría caer más, pues “no hemos terminado de normalizar el ciclo monetario”, lo cierto es que “al final del día estás crisis terminan pasando y el mercado supera los máximos anteriores, el tema es si será en dos o tres años. No sé si estamos en el mejor punto de entrada, pero si en un buen rango de tiempo de entrada”.

En ese punto, Bello explica que “en las últimas tres semanas también hemos visto una recuperación porque la presión de inflación y tasas se ha calmado un poco, lo que ha dado un poco de espacio para que la renta variable tenga un mejor desempeño”.