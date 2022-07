Ignacio Briones tras dichos de ministros por BC: “Es bueno que cada cual quede en su ámbito, la autonomía del Banco es tremendamente relevante”

Los emplazamientos de ministros al Banco Central por el alza del dólar se ha tomado la agenda estos últimos días. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que no le pondría demasiado peso a estas declaraciones, pero afirmó que es bueno que cada cual se quede en su ámbito.

“En esto soy un purista, siempre he sido tremendamente respetuoso de la institucionalidad y del ámbito de competencia que le cabe a cada cual. Siempre mantuve estricto silencio respecto a cuestiones que le competen al Banco (Central). No sé si lo que dijo el ministro (Marcel) en estos días puede leerse como una intervención, creo que eso es exagerado. No cabe duda que llama la atención, porque el Banco todos sabemos que está monitoreando el tema cambiario. No le pondría demasiado peso a esto. La vocera también se refirió. Creo que es bueno que cada cual quede en su ámbito, soy de los que cree en eso, la autonomía del Banco es tremendamente relevante”, sostuvo Briones en Radio Infinita.

Por otro lado, el economista y académico señaló que él ve como correcta la labor que ha tenido el ente emisor ante la subida del tipo de cambio.

“A mí me parece excelente lo que ha hecho el Banco Central. Hay que volver a la pregunta anterior, ¿qué es lo que está detrás de esta depreciación del peso? Nadie tiene una bola de cristal, pero sabemos algunas cosas. Sabemos hace mucho rato que tenemos una volatilidad política en el país alta, y eso hace que el tipo de cambio esté arriba hace harto rato. Tenemos por otro lado cuestiones bien evidentes, que es que las perspectivas de crecimiento para la economía chilena son bien malas para el segundo semestre y el próximo año, bastante más malas que afuera. Cuando una economía es relativamente más pobre, es normal que su moneda valga menos”, explicó.

El dólar llegó a tocar los $1.000 por primera vez esta semana, y abrió el debate sobre una posible intervención del Banco Central. El exsecretario de Estado sostuvo que hay varias razones que explican el alza del tipo de cambio, como decisiones que se han tomado en el pasado.

“Lo que uno quisiera ver es si hay desviaciones respecto a los fundamentales. Acá hay varios elementos fundamentales que te llevan a pensar que la depreciación que estamos viendo está dentro de esos fundamentales. Te agrego dos más. En el último mes el cobre ha caído un dólar completo. Esto es porque tenemos riesgo cierto de recesión afuera. Otro tema es que incubamos un desequilibrio macroeconómico del porte de una catedral el año pasado y anterior. Un boom de consumo que se expresa en un déficit de cuenta corriente arriba de 7%, que es extremadamente alto. Cuando tienes un déficit de cuenta corriente alto, lo normal es que el tipo de cambio suba y el peso se deprecie para bajar ese gasto. Veo varias señales que son bien estructurales de un peso más débil”, indicó.

Y agregó que “Chile merece valer menos en este momento. Si me llevas a lo estructural, hay buenas razones de por qué el peso tiene que estar depreciado, y son internas y externas. La Fed está subiendo la tasa como loco y la va a seguir subiendo. El diferencial de tasas hace que sea relativamente más atractivo guardar la plata afuera. Todos los elementos te llevan para allá, pero sí, yo lo resumo en que Chile merece valer menos”.