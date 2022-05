INE declara desierta postulación para el cargo de jefe de Precios en medio de la mayor inflación en más de 27 años

La inflación en Chile está en niveles no vistos en más de 27 años. En abril, el IPC anual llegó a 10,5%, generando la preocupación de las autoridades y de los analista del mercado. Este escenario, a la vez, ha llevado a que el Banco Central haya elevado la tasa de interés a 8,25%, su mayor nivel en casi 14 años.

En medio de ese panorama, el Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se encuentra sin un jefe titular. Esto, porque a mediados de enero su titular, Marcelo Montes, renunció. Frente a ello, el ente estadístico realizó un concurso para cubrir el cupo, el cual estuvo abierto hasta el pasado 14 de febrero. De ahí en más, el INE analizó los perfiles de los distintos postulantes, pero sin éxito.

“El concurso para proveer una jefatura para el Departamento de Estadísticas de Precios de la Subdirección Técnica llegó a su término y fue declarado desierto, razón por la cual se repetirá el proceso de selección de jefatura. La publicación del nuevo proceso se realizará durante el transcurso de la próxima semana”, afirmó el INE a Pulso.

De acuerdo a lo explicado escuetamente por el ente estadístico, “la postulación se declaró desierta pues ninguno de los postulantes al cargo alcanzó el puntaje de corte para resultar elegible”.

De todos modos, desde el INE aseguran que el no tener un jefe de Precios titular no afecta el cálculo del producto más importante que elabora esta institución, el IPC: “La continuidad de la producción del índice no se ve afectada por esta circunstancia, puesto que el cálculo del IPC está alojado en un subdepartamento con jefatura titular”. Ese subdepartamento, que no fue especificado en las respuestas que envió el INE, es el subdepartamento de Índice de Precios. El jefe titular que menciona el INE en su respuesta, pero del que tampoco entregó detalles, es Francisco Castillo.

El nuevo proceso para encontrar al jefe del Departamento de Precios “debería llevar 2 meses aproximadamente”, dijo la institución estadística.

La renta bruta del cargo asciende a $4.228.520 y en la anterior postulación se describe que la misión de quien asuma el cargo será liderar el diseño y planificación de los procesos de producción de las estadísticas de precios a través de observaciones de precios, encuestas, registros administrativos u otro tipo de recolección pertinente. Junto a ello deberá ejecutar los procesos de diseño, planificación, procesamiento, análisis y difusión de los resultados de producción de estadísticas de precios, asegurando el cumplimiento de los principios y estándares de calidad definidos a nivel institucional y mejores prácticas internacionales.

También deberá desarrollar nuevas iniciativas, estudios e investigaciones destinadas al mejoramiento y ampliación de los programas estadísticos de precios en materias de índices de precios al consumidor, al productor, de costo de transporte, y otras estadísticas complementarias de precios.

Actualmente, de manera subrogante, el cargo lo ocupa Rodrigo Glade y entre sus funciones está “liderar las actualizaciones, nuevos diseños y mejoras continuas en los procesos de producción de las estadísticas de precios, asegurando la detección y evaluación de necesidades de los usuarios de la información”.