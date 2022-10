Ingresos medianos de los hogares crecieron 13% en cuatro años impulsado por transferencias fiscales

Cada tres años el Banco Central (BC) publica la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) para ver el comportamiento financiero de los hogares, qué pasa con sus ingresos, activos, deuda, y medios de pago. La última vez que se hizo fue en 2017, pero producto de la pandemia, en 2020 se suspendió. Al año siguiente se retomó, y el trabajo de campo se hizo entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. Y se hicieron ajustes, como por ejemplo, hubo preguntas telefónicas a algunos hogares, pero la presidenta del BC, Rosanna Costa, dijo que se mantienen estándares internacionales.

De esta manera, la medición ocurrió en un momento particular, en medio de las transferencias fiscales que había realizado el gobierno y los retiros de fondos previsionales. Eso sí, el sondeo considera que los ahorros previsionales no forman parte de los activos de los hogares, y que los retiros no forman parte de sus ingresos. De todas formas, hay un efecto que se ve reflejado por esto último de manera indirecta, porque puede haber dinero de los retiros en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorro, o efectos en el nivel de endeudamiento.

Allí se estratifica a los hogares según tres estratos de ingresos, el primero es representativo del 50% de los hogares de menores ingresos. El segundo representa al 30% de los ingresos siguientes, y el tercero es el 20% de mayores ingresos.

Bajo este escenario, la encuesta de 2021 revela que el ingreso mediano de los hogares se incrementó en 13% en términos reales entre 2017 y 2021, pasando desde $1.008.000 a $1.139.000. Y según dijo Costa, esto se explicó principalmente por las transferencias fiscales, como el IFE, y estuvo impulsado por el aumento en el estrato 1, donde el ingreso efectivo del hogar subió desde $552 mil a $705 mil.

Respecto de los activos, el sondeo muestra que el 91% de los hogares señala que tiene algún tipo de activo. El 81% dice tener activos reales. En paralelo, el 37% dice poseer activos financiero, esto se compara con el 34% de hogares que decían tener este tipo de activos en 2017, y el impulso se vio por mayor tenencia de cuentas de ahorro (pasó de 18% en 2017 a 25% en 2021).

Entre los activos reales, el principal que dicen tener los hogares es vivienda propia (62%), y el segundo más importante son los vehículos (54,8%). En tercer lugar están otras propiedades (15,2%). Con todo, la EFH enseña que la tenencia de vivienda se mantiene estable en el tiempo, y la tenencia de otras propiedades se reduce levemente respecto a 2017 (17%).

En tanto, entre los activos financieros, predominan las cuentas de ahorro, ya que el 24,7% de los hogares dice tener. Luego se posicionan los fondos mutuos y otros variables (11,3%) y el APV (7,9%).

Por otro lado, la fracción de hogares que ahorró durante los doce meses previos a la entrevista se mantuvo estable (39%), pero el monto mediano del ahorro aumentó de $600 mil a $1 millón, esto es un alza de 67% en términos reales. Por estrato hubo alza para todos los grupos, pero es especialmente importante para el estrato 3, donde el incremento llega a 89%.

Sobre las motivaciones para ahorrar, la principal es para hacer frente a gastos inesperados (60%), y destaca la caída en la motivación por vacaciones (de 15% en 2017 a 6% en 2021).

Endeudamiento

Respecto al endeudamiento de los hogares, el sondeo muestra que el 57,4% dice tener algún tipo de deuda, y la deuda de consumo tiene la mayor de las incidencias, ya que casi el 43% posee algún tipo de deuda de consumo. La segunda más relevante es la deuda hipotecaria, ya que el 19,3% de los hogares posee este tipo de deuda.

Pero la presidenta del BC destacó que hay diferencias importantes en el tipo de deudas por estrato: mientras en el primer estrato el 45% tiene algún tipo de deuda, este valor es 79% en el estrato de mayores ingresos. En todo caso, el porcentaje de hogares con algún tipo de deuda siguió bajando, desde el 66% que anotó en 2017 a 57% en esta ocasión, principalmente por reducciones en los estratos 1 y 2 y una baja en deuda no hipotecaria.

Con todo, hay una menor tenencia de deuda no hipotecaria (baja de 61% a 50%), y la mayor reducción se observa por menores deudas en casas comerciales, la cual pasó de 37% en 2017 a 25% en 2021. Allí, por origen de la deuda, la baja es más pronunciada en créditos rotativos, que incluye por ejemplo, deudas en tarjetas de crédito.

Si bien el porcentaje de hogares con deuda no hipotecaria se ha reducido respeto a lo visto en 2017, especialmente en créditos rotativos y casas comerciales, el monto mediano de deuda se ha mantenido, situándose en $1 millón en 2021, versus los $2 millones de 2017. Por el contrario, el porcentaje de hogares con deuda hipotecaria no ha cambiado significativamente, pero sí ha aumentado el monto mediano de la deuda dentro de los hogares endeudados, pasando de $29 a $40 millones.

Con respecto a las motivaciones de endeudamiento, financiar gastos educacionales sigue siendo la principal motivación, mientras que cancelar otras deudas disminuyó su importancia. En paralelo, aumentó la motivación de tomar créditos para la compra de vehículos y el emprendimiento empresarial.

Entre los principales indicadores de endeudamiento está la razón de carga financiera sobre ingreso (RCI), es decir, el indicador que mide el gasto mensual en deudas versus el ingreso mensual. Ahí se observa que un hogar mediano destina el 21% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, algo menor que el 24% observado en 2017. Esto es consistente con la baja en créditos rotativos.

Por su parte, la Razón de Deuda sobre Ingreso (RDI), que. mide el monto de deuda total de un hogar en relación a su ingreso mensual, arroja que la deuda del hogar mediano representa 3,5 veces su ingreso mensual, mismo nivel que en 2017.

Medios de pago

En relación al uso de los medios de pago, la encuesta muestra que la pandemia parece haber acelerado el proceso de digitalización de los hogares, se observa más tenencia de cuentas corrientes y vista, y este aumento es mayor en estratos de menores ingresos, los cuales pasaron de poseer en un 74% de cuentas vista en 2014, y un 76% en 2017, a un 90% en 2021. Esto la presidenta del BC lo atribuyó a que el pago de subsidios se buscó hacer en CuestasRUT de BancoEstado durante la pandemia.

Asimismo, aumentaron los hogares que usan tarjetas de débito y transferencias como medio de pago, esto en desmedro del uso preferente del efectivo que se observaba anteriormente.