La columna de Esteban Polidura: “Mantenga la calma y diversifique”

Solamente en las últimas semanas, el gobierno de los Estados Unidos ha experimentado un giro significativo en su política comercial, pasando de anunciar la inminente implementación de aranceles sobre importaciones de varios países, a declarar una moratoria temporal y finalmente emitir órdenes ejecutivas para hacer efectivos estos impuestos. Muchos inversionistas comienzan a considerar a los aranceles nada más que una herramienta de negociación para asegurar los beneficios que el presidente Trump desea extraer de los gobiernos afectados. Incluso el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha declarado públicamente que los aranceles son contraproducentes y simplemente un medio de ejercer presión.

No queda claro si las recientes órdenes ejecutivas que establecen un arancel del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos exentarán a México y Canadá, sus socios comerciales más grandes. Pero lo que sí es evidente, es que el consumidor estadounidense no se salvaría del efecto de la política arancelaria. Algunos estiman que el impacto acumulativo de los aranceles a estos países anunciados por Trump, incluyendo los que están en pausa, rondará los US$ 830 de gasto anual adicional para el hogar estadounidense promedio. Esto pondría en duda las proyecciones inflacionarias del mercado, mismas que mantienen una tendencia al alza. La inflación esperada dentro de cinco años aumentó al 3% el mes pasado, la más alta desde mayo de 2024, según los resultados de la última Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York.

Expectativas de inflación al alza se traducirían en proyecciones de tasas más altas. Ante la amenaza de un aumento de la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos esperaría hasta el próximo trimestre antes de volver a recortar las tasas, las expectativas de los economistas. Esto impacta negativamente las valuaciones de la renta variable (sobre todo de empresas de alto crecimiento) y la renta fija (en especial los bonos de larga duración). También tiende a fortalecer al dólar estadounidense y dar soporte a precios del oro a medida que los inversionistas buscan un refugio seguro ante el escenario más incierto.

Reiteramos nuestra recomendación de no anticipar ni reaccionar inmediatamente a los anuncios que salgan de Washington. En el volátil entorno económico actual, impulsado por los impredecibles aranceles comerciales del presidente Trump, es clave asegurarse que la asignación estratégica de activos (SAA) de la cartera se alinee con el perfil de riesgo del inversor. Al apegarse a una cartera bien diversificada y alineada con los riesgos, los inversionistas pueden navegar mejor en mercados turbulentos y alcanzar sus objetivos financieros. Las investigaciones muestran que las decisiones de asignación estratégica de activos representan aproximadamente entre el 85% y el 90% del riesgo-rendimiento a largo plazo de una cartera.

Las ponderaciones dinámicas basadas en dólares para nuestros mandatos discrecionales sugieren asignar el 51% a acciones, el 35% a renta fija, el 11% a liquidez y el 3% a oro. Esta combinación diversificada tiene como objetivo equilibrar el potencial de crecimiento con la gestión de riesgos, permitiendo a los inversionistas capear las fluctuaciones del mercado y al mismo tiempo posicionarse para oportunidades a largo plazo. Además, la diversificación dentro de las clases de activos es crucial. Distribuir las inversiones en diferentes sectores, geografías e industrias ayuda a reducir la exposición a cualquier área particular del mercado.

*El autor de la columna es especialista global de inversiones en Julius Baer