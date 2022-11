Marcel por reforma a las pensiones: “Nos permitiría recuperar los activos de fondos previsionales que teníamos antes de los retiros (de las AFP) en entre siete y diez años”

Un amplio despliegue comunicaciones de ministros y subsecretarios para entregar más detalles. Esa fue la tónica de este jueves entre las autoridades del gobierno a la hora de abordar la propuesta de reforma previsional presentada el miércoles.

En un seminario organizado por la Bolsa de Santiago, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó que no sólo un efecto positivo en las pensiones de aquellas personas de menores recursos tendría la reforma previsional presentada ayer por el Gobierno, sino que también un mayor ahorro en el mercado de capitales debido a distintos componentes considerados en la reforma, “nos permitiría recuperar los activos de fondos previsionales que teníamos antes de los retiros (de las AFP) en entre siete y diez años. A contar de ahora parece largo, pero si no tuviéramos eso nos demoraríamos muchísimo más, podríamos demorarnos 20 o 25 años en recuperar lo que se retiró en estos dos años”, aseguró.

Al respecto, Marcel precisó que ello se explica porque, por una parte, se mantendrá la capitalización individual, que pasará del 10% al 10,5% y que seguirá invertida en el mercado de capitales, además de elementos adicionales, “con la reducción de las lagunas, con una estructura de comisiones distinta, con un aumento en el tope de renta imponible. Y a eso se agrega la inversión también en el mercado de capitales de las reservas del Seguro Social”.

“Por lo tanto, esta es una reforma que también nos va a permitir recuperar el mercado de capitales, fortalecer a los inversionistas institucionales, aumentar la competencia en la inversión de fondos de pensiones”, sostuvo el titular de Hacienda.

Junto con ello, Mario Marcel apuntó que un sistema previsional debe ayudar a mitigar riesgos de contingencias que afectan a los ingresos, por lo que “hoy en día en el mundo tienden a prevalecer sistemas mixtos de pensión, pero hay que combinar distintos pilares para poder cumplir con estos tres objetivos. Y esa es la dirección en la que está avanzando el proyecto del gobierno”.

“Hoy en día, si miramos entre el 2007 y 2021, la mediana de la pensión autofinanciada llegó a $64.216. Por supuesto, en torno a esto hay una gran dispersión, pero creo que podemos convenir que con una mediana de estas características no podemos decir que estamos cumpliendo con probablemente ninguno de los tres objetivos para resolver, por lo menos el problema del riesgo de pobreza en la vejez”, sostuvo.

La tramitación y las comisiones

Desplegados en diversos medios de comunicación, durante la mañana diversos personeros del gobierno abordaron distintos aspectos de la reforma en cuestión. Por una parte, la ministra Segpres Ana Lya Uriarte comentó en Tele13 Radio que la iniciativa legal que reforma el sistema previsional “entra la próxima semana por la Cámara de Diputados”, y que “hemos estado trabajando meses, el ministro Marcel, la ministra del Trabajo, el subsecretario del Trabajo la subsecretaria de Hacienda, equipos completos en esto, y nos hemos tenido que preparar muchísimo para abordar todas las dimensiones que tiene esta reforma”.

Respecto de la tramitación, Marcel apuntó que si bien esperan un debato no ideológico, comentó que el 6% de la renta imponible equivale al algo así como el 2% del PIB, “eso significa que la reforma tributaria tendría que ser 50% mayor en términos de sus objetivos de recaudación”, por lo que “quienes plantean esa argumentación no pueden solamente invocar este maná del cielo, sino que tendrían que hacer sus propuestas tributarias sobre cómo se podría generar ya no una recaudación de 4% del producto, sino que de 6% del producto”.

De hecho, sobre la propuesta de Chile Vamos, que implica que los 6% adicionales de cotización vaya a las cuentas individuales, dijo que “es una propuesta que se ubica a la derecha de la propuesta del presidente Piñera, y la verdad es que es difícil de comprender porque sabemos que en esas circunstancias todas las desigualdades del sistema se van a mantener”.

En tanto, entrevista con Radio Duna, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, entregó el costo que le traería para al Estado la reforma a las pensiones: “Vamos a presentar el informe financiero, pero es del orden del 1% del PIB (Producto Interno Bruto) aproximado”.

La autoridad explicó el monto en función de los costos asociados al pago de la “PGU y fortalecimiento de las instituciones públicas que van a hacer las actividades de la administración del sistema”.

Pero uno de los aspectos en el que diversas autoridades han puesto el foco es cómo cambiarán los costos del sistema, esto pues al reorganizar la industria, a su juicio, las comisiones debieran disminuir.

En su presentación en el seminario de la Bolsa de Santiago, Marcel señaló que habrá un descuento en las comisiones que pagarán por la administración de sus recursos las personas con más años de cotización, pues en el sistema propuesto las comisiones a los administradores se pagarán con cargo al saldo de las cuentas, no sobre el sueldo imponible como se hace actualmente, por lo que para los trabajadores “que llevan muchos años cotizando en proporción a su renta, obviamente no los podemos hacer pagar de nuevo una comisión que le aplicaron una comisión sobre su saldo. Esa comisión sobre el saldo va a tener un descuento en función de la edad o los años de cotización del trabajador. Por lo tanto, los trabajadores que hayan cotizado durante más años van a tener un descuento mayor respecto de la comisión sobre el saldo”.

Adicionalmente, explicó que “al separar las funciones de administración de cuentas de la administración de fondos, lo que estamos haciendo es bajar las barreras de entrada a la prestación de este servicio de administración de fondos de pensiones. Hoy en día, dado que las AFP están integradas verticalmente, integran la administración de fondos y la administración de cuentas, hay economías de escala y por lo tanto hay barreras de entrada a nuevos actores”.

Al respecto, entregó más detalles por la mañana en entrevista con Radio Cooperativa, donde señaló que hoy en día el afiliado paga una comisión a la AFP que cubre la administración de fondos, la administración de cuentas pero los fondos pagan las comisiones por la administración internacional de las inversiones, “las llamadas comisiones ocultas”, pero ahora se pasará a “una sola comisión por la administración de los fondos, que será aplicada sobre el saldo del fondo, los trabajadores no pagarán por la administración de sus cuentas, eso lo hará un ente público que será la contraparte de las personas, que cumplirá las funciones administrativas como recaudación, emisión de cartolas, información a afiliados y el pago de las pensiones; que no lo pagarán los afiliados (será financiada por el Estado). Y tampoco habrá comisiones ocultas, todo el tema comisiones disminuye significativamente”.

En la misma entrevista, el titular de Haciendo también habló respecto de la modalidad de Renta Vitalicia, la que ahora será el pilar del sistema de capitalización individual, en reemplazo del retiro programado, que es entregado por las AFP.

“Las rentas vitalicias van a seguir existiendo pero van a ser una parte de la pensión, no va a ser el componente dominante”, y que la baja pensión autofinanciada actualmente será corregida vía PGU y otros aspectos contenidos en la reforma, como el Seguro Social, “por lo tanto las distorsiones que se generan en las rentas vitalicias van a aminorarse, y donde más lo harán es en la situación de hombres y mujeres, porque hoy con las tablas de mortalidad diferenciada por sexo tenemos que para las mujeres obtienen pensiones más bajas, eso se corregirá en el componente de seguridad social”.

Además, el ministro explicó que los multifondos serán “reemplazados por fondos generacionales en los cuales se van a ir moviendo las personas de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentren. Por esa vía vamos a evitar esta continua especulación de estar tratando de moverse entre multifondos para ganar esos pequeños márgenes, que sabemos que en su conjunto ha significado para las personas una pérdida neta”.