Nova Austral revela “precaria situación económica”, con millonarias pérdidas y patrimonio negativo, en apelación a sanción ambiental de la SMA

La salmonera de capitales noruegos presentó una reclamación contra la histórica resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que revoca permisos ambientales de tres centros de cultivo ubicados en Magallanes por grave daño al suelo marino del Parque Nacional Alberto de Agostini. La compañía reveló que perdió US$ 81 millones en 2020; otros US$ 50 millones en 2021 y US$ 35 millones en el primer semestre de 2022.