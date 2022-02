Otro efecto del IPC de enero: ¿es momento de comprar acciones de bancos?

Con un alza de 2,43% cerró el IPSA ayer, luego de que se conociera el IPC de enero que llegó a 1,2%, superando por lejos la proyección de los economistas. Y es que el mercado accionario cubre a los inversionistas del mayor costo de la vida, pero es en particular un sector el que se vería mayormente beneficiado.

Entre las mayores alzas de la jornada estuvieron Security (7,44%), Banco de Chile (5,09%), Santander (4,61%) y BCI (3,17%), porque son justamente los bancos los que usualmente se ven beneficiados con una mayor inflación, pues sus balances suelen estar descalzados a favor de la UF, por lo que sus ingresos se incrementan ante un mayor costo de la vida.

La cifra del IPC informada por el INE es más alta que el 0,8% de diciembre y que la media de los cálculos que apuntaba a un 0,5%. Así, con el resultado de enero, la inflación acumulada en doce meses se disparó a 7,7%, su nivel más alto desde noviembre de 2008 (8,9%),y además es muy superior a la meta del Central (2%-4%).

En este escenario, el mercado ya empieza a subir sus expectativas de inflación para el resto del año, y no se descarta un alza de la TPM más fuerte de la esperada con anterioridad. De hecho, Santander apuntó en un informe que “las presiones de precios no ceden y en lo que sigue se podrían seguir observando aumentos, derivados de los efectos de segunda vuelta. Anticipamos que la respuesta de la política monetaria será más agresiva con lo cual no es descartable que el Banco Central realice un nuevo aumento de 150 pb en la TPM en su reunión de marzo”.

Con este telón de fondo, para el resto del año los bancos podrían ver al alza sus ganancias. Carolina Ratto, directora de research en Credicorp Capital, comenta que “la inflación va a ser algo muy positivo para los resultados de los bancos”, y que “creemos que los bancos están baratos, en especial BCI e Itaú Corpbanca” (ver declaración de intereses de Copesa). “Vemos un descuento importante y por lo tanto las perspectivas del sector en términos de resultados son buenas”, agrega.

Por su parte, Aldo Morales, subgerente de renta fija local de BICE Inversiones, dice que “si bien el efecto de la inflación es positivo sobre todo para los bancos mas grandes (Chile y Santander), los bancos han tenido un buen desempeño de corto plazo, por lo que las valorizaciones están un poco mas ajustadas que otros sectores. En ese sentido, de corto plazo vemos atractivo por los dividendos pero esperamos que para el año 2022 sean uno de los sectores que tengan una moderación en sus resultados”.

Pero ya la inflación venía empujando los resultados de la banca. Entre enero y noviembre de 2021, la industria acumuló ganancias totales por $3.505.900 millones (US$ 4.190 millones). Esto es un salto de 197,26% con respecto a doce meses atrás.

En su informe mensual, la Asociación de Bancos explicó que el beneficio de noviembre “se explica principalmente por mayores reajustes inflacionarios, que generaron ingresos netos anualizados por 2,36% de los activos (tras 1,86% el mes previo), debido al fuerte aumento de la UF, que en noviembre creció 1,26%, cifra que constituye el incremento mensual más alto desde julio de 2008″.

Si se mide como utilidades totales, a noviembre Santander encabeza a los bancos locales con beneficios de $717.570 millones, seguido por Banco de Chile con $710.862. Y de hecho estas dos entidades están entre las más rentables del año en el IPSA (sube 6,37%): el primero trepa 19,8%, mientras el segundo anota un alza de 26,95%.