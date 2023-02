Stock de vehículos en venta en Chile se normaliza al cierre del 2022 tras alcanzar mínimos históricos

En diciembre del 2022, las cifras de inventario del comercio automotriz aumentaron un 4,3% en comparación al mes anterior, siendo el único ítem de los que mide el Instituto Nacional de Estadísticas. Según el boletín de Índice de Inventarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la variación positiva se debería a un aumento de stock de vehículos automotores.

Según el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Daniel Núnez, “el principal factor que explica este fenómeno es la normalización del abastecimiento de unidades a nivel mundial después de varios meses con altas exigencias de suministro de bienes en prácticamente todos los mercados, incluido Chile, que habían estado desabastecidos en gran parte de 2021 y 2022″.

“Dicho de otro modo, la demanda automotriz tuvo un aumento considerable en prácticamente todos los mercados internacionales, en un momento de escasez de componentes para su fabricación, y que finalmente se ha venido resolviendo positivamente estos últimos meses con un mayor flujo de importaciones y una normalización en el transporte marítimo internacional en los distintos mercados”, agregó Nunez.

Pese al aumento en el stock de vehículos automotores, el boletín evidenció una baja mensual en el inventario de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. “En el caso de repuestos, se ha visto una regularización de inventarios mucho más rápida que en el caso de vehículos”, dice Nunez. Ello porque la dificultad para terminar el ensamblaje de vehículos en el extranjero producto de la escasez de componentes no se vio reflejada de la misma manera en el mercado de repuestos. “Por otro lado, no se identifica una correlación entre la venta de repuestos y el mercado de vehículos usados o de segunda mano, sino más bien con la necesidad de reparar vehículos que no han asistido a sus pautas de servicios durante la pandemia y que ahora sí deben someterse a procedimientos de puesta al día, reparación o mantención para continuar funcionando”, agrega.

Según las cifras presentadas por ANAC, durante el primer mes del 2023 se registró una baja en las ventas del sector automotriz en la comercialización del mercado liviano y mediano, presentando una variación de -25,9% respecto a enero del 2022. Sin embargo, según Nunez, las bajas ventas no son el principal factor en el aumento del stock.

Además, esta caída en las ventas estarían influidas por una alto punto de comparación, ya que durante 2022 las ventas de vehículos livianos sumaron 426.777 unidades comercializadas en los 12 meses. Esto sumado a las condiciones económicas presentes en todo el mundo como la alta incertidumbre, la pérdida de fuerza en la creación de empleos y la contracción del 8,3% que registró el Índice de Actividad del Comercio.

“La baja en las ventas se explica, principalmente, por un fenómeno de comparación con una alta base de ventas en el año anterior (2022). Así, el desempeño de los últimos meses puede ser tildado como normal para un año ordinario, pero de todos modos demuestra un decrecimiento porque se está comparando con meses históricos de alto rendimiento luego de la normalización por la pandemia” señalaron desde ANAC.

Para el 2023, desde FORECAST Consultores se proyecta la comercialización de 356 mil unidades de vehículos livianos y medianos nuevos, representando una caída superior al 16%, pero que según Nunez, “significaría un desempeño acode a un año normal para el sector”.

“Vale decir, que no sería un desempeño histórico como en años de reactivación pospandemia, pero sí estaría por sobre la normalidad del sector desde el año 2016 a la fecha, que es comercializar por sobre las 300 mil unidades de vehículos motorizados necesarios para la renovación del parque automotor” agregó .