Biden vs Trump: los escenarios que se abren para los mercados ante la falta de un resultado claro

La volatilidad reina en los mercados globales y los inversionistas se preparan por un largo período de incertidumbre. Y es que la expectativa de una rotunda victoria demócrata se esfuma, al tiempo en que continúa el conteo de votos en estados claves como Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

Si bien Wall Street opera en terreno positivo, con el Dow Jones y el S&P500 subiendo 2% y 1,90% respectivamente, la incertidumbre eleva el apetito de los inversionistas por activos refugio.

De esta forma, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento a dos años cae 2 puntos base hasta 0,145%, mientras que la tasa del Tesoro a 10 años apunta un desplome de 11,5 puntos base y se instala en 0,785%.

En plano local, la Bolsa de Santiago refleja el clima de nerviosismo y cautela, pues opera con un retroceso de 0,28%. La posibilidad de un triunfo de Donald Trump mantiene en alerta a los analistas.

¿Qué viene para el mercado?

Mientras se mantiene el recuento de votos por correo en estados claves como Pensilvania, la perspectiva de que no exista un resultado claro, al menos en los próximos tres días, se dispara. Esto, ya que la Corte Suprema de dicho estado ordenó una extensión de tres días para recibir las papeletas electorales.

A juicio de BlackRock, la incertidumbre matendría bajos los volúmenes de negociación, lo cual magnificaría los movimientos del mercado.

“Un resultado concluyente podría llevar unos días o más, lo que podría alentar un incremento de la volatilidad en los mercados financieros, sobre todo si se mantiene abierta la posibilidad de una elección impugnada. Con todo, preferimos mirar a través de cualquier volatilidad y mantener posiciones de alta convicción en medio de cualquier liquidación de activos de riesgo. Los volúmenes de negociación probablemente bajos en este período podrían magnificar los movimientos del mercado”, indica Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock.

En ese sentido, la gestora de activos estima que existe certeza de que el próximo gobierno verá un congreso dividido, con los republicanos manteniendo el control del Senado y los demócratas, la Cámara de Representantes.

“De esta manera, vemos a los bonos del tesoro de Estados Unidos mostrando rendimientos limitados en un triunfo de Biden o Trump en escenarios de gobierno dividido, en un contexto de estímulo fiscal moderado. Por otro lado, un triunfo de Biden sería auspicioso para acciones de empresas de sectores cíclicos globales y de mercados emergentes ante un escenario de política comercial, mientras que una victoria de Trump sería más positiva para aquellas estrategias que habían tenido mejor desempeño hasta ahora: tecnología, el factor calidad y empresas de mayor capitalización bursátil”, agrega Christensen.

Ante la alta probabilidad de un resultado impugnado, Julius Baer proyecta que la búsqueda de refugio de los inversionistas podría impulsar al dólar en el corto plazo. En tanto, la opción de un congreso dividido derivaría en una moderada inyección de estímulos monetarios a juicio del banco privado suizo, lo cual debilitaría al dólar.

“Un gobierno dividido brindará solo un apoyo fiscal moderado y debilitará el dólar, lo que refleja el aumento del apetito por el riesgo. Un impulso fiscal de un gobierno unido o una “ola azul” crea vientos en contra a largo plazo para el USD", dice Julius Baer.

Respecto al mercado de renta fija, un escenario de estímulos fiscales moderado giraría la atención hacia la política monetaria de la Reserva Federal. “Es probable que los diferenciales crediticios se reduzcan hacia niveles mínimos de 2018, o incluso menos debido a la búsqueda de rendimiento”, agrega el banco privado.

Chile: ¿Biden o Trump?

La volatilidad también impacta a Chile, pues la Bolsa de Santiago retrocede 0,55% a esta hora y el dólar cerró las operaciones en $757,7, lo que supone una tibia alza de $2,8.

El subgerente de Estudios Renta Variable de BICE, Aldo Morales, indica que un triunfo de Trump sería una negativa sorpresa para las acciones locales.

“En primer lugar aún no se sabe el resultado porque en estados clave como Pensilvania, Michigan o Carolina del Norte no se sabe si el conteo final de votos podrá cambiar las pequeñas diferencias que existen. En este sentido los mercados van a seguir planos o con leve volatilidad. Si es que efectivamente gana Trump creemos que es una sorpresa negativa para la bolsa chilena porque seguiríamos con presiones por el lado de tipo de cambio y probablemente en un contexto de China más débil. Ademas, a nivel de encuestas y expectativas, se daba ganador ampliamente a Biden y eso ya no ocurrió”, explica Morales.

En medio de la estrecha votación, el cobre despidió las operaciones con una caída de 0,64% y se ubico en US$ 3,060 la libra.

Respecto al panorama para los mercados emergentes, BlackRock estima un mejor escenario si Biden gana las elecciones ante la disminución de las tensiones comerciales con China.

“Creemos que los activos de los mercados emergentes -probablemente- obtendrían mejores resultados si mejorara el sentimiento de la política comercial en caso de una victoria de Biden, especialmente los activos de Asia ex–Japón. Muchos países de esa región han logrado contener el virus y están más adelantados en el ciclo de reinicio de crecimiento económico. Por el contrario, vemos desafíos para los activos de mercados emergentes y los sectores cíclicos globales en un segundo mandato de Trump, debido a que es posible un resurgimiento de las tensiones comerciales”, agrega Christensen.