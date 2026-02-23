SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dólar sube en medio de incertidumbre por aranceles estadounidenses

    A su vez, el cobre registró una leve alza desacoplándose de los fuertes movimientos al alza de los demás metales.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar inició la jornada este lunes con un leve incremento en un contexto de mayor incertidumbre en el mercado por los aranceles de Estados Unidos.

    En concreto, la divisa norteamericana sube cerca de $1,5, posicionándose en $869,5, lo que corresponde a una variación de 0,17% frente a la jornada del viernes.

    Respecto al mercado de commodities, el cobre, que figura como principal referente del peso chileno, cerró en US$5,82 en la Bolsa de Metales de Londres, mostrando un avance de 0,64% (US$3,7).

    Luis Cisneros, Team Lead de Admirals, explica el bajo rendimiento del metal rojo, en contraste con otros metales, por el Año Nuevo Lunar que generó un bajo dinamismo en las actividades industriales de China.

    En el plano internacional, el índice dólar (DXY), que mide la divisa norteamericana ante una canasta de seis de las monedas más importantes, cae 0,17% hasta 97,62 puntos, en el marco del regreso de la incertidumbre arancelaria.

    “El día viernes la Corte Suprema en Estados Unidos anuló los aranceles impuestos en abril de 2025 por parte de Trump y seguidamente la Casa Blanca anunció un alza inmediata y global de los aranceles a los productos importados primero de 10% y luego 15%“, dice Cisneros.

    “Una vez transcurrido ese período, los aranceles podrán continuar sólo bajo previa aprobación del Congreso. Sin embargo, también hay dudas fiscales, ya que aun es incierto si habrá que realizar un reembolso de los aranceles cobrados en 2025, que se calculan en unos US$ 175.000 millones”,

    Más sobre:DólarCobreDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    De Grange se reúne con Confederación Nacional del Transporte de Carga: gremio pide modernización del sector

    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’

    Lo más leído

    1.
    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    2.
    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    3.
    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    4.
    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año
    Chile

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    De Grange se reúne con Confederación Nacional del Transporte de Carga: gremio pide modernización del sector

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos
    Negocios

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    Minera Zaldívar se suma a arremetida en consulta que busca declarar área protegida en el salar de Atacama

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Cánticos al Mono Sánchez, fuegos artificiales y Colo Colo encumbrado: lo que dejó la Fecha 4 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cánticos al Mono Sánchez, fuegos artificiales y Colo Colo encumbrado: lo que dejó la Fecha 4 de la Liga de Primera

    Se toma revancha en Instagram: Diego Sánchez se burla de la UC tras los cánticos recibidos en el Claro Arena

    La UEFA suspende provisoriamente a Prestianni tras acusaciones de racismo de Vinícius

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años
    Cultura y entretención

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años

    Con nuevo disco: Robbie Williams confirma su regreso a Chile

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’
    Mundo

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’

    Revelan que Lula solicitó el respaldo de Corea del Sur para la candidatura de Bachelet a la ONU

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio