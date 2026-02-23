Dólar sube en medio de incertidumbre por aranceles estadounidenses

Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile

El dólar inició la jornada este lunes con un leve incremento en un contexto de mayor incertidumbre en el mercado por los aranceles de Estados Unidos.

En concreto, la divisa norteamericana sube cerca de $1,5, posicionándose en $869,5, lo que corresponde a una variación de 0,17% frente a la jornada del viernes.

Respecto al mercado de commodities, el cobre, que figura como principal referente del peso chileno, cerró en US$5,82 en la Bolsa de Metales de Londres, mostrando un avance de 0,64% (US$3,7).

Luis Cisneros, Team Lead de Admirals, explica el bajo rendimiento del metal rojo, en contraste con otros metales, por el Año Nuevo Lunar que generó un bajo dinamismo en las actividades industriales de China.

En el plano internacional, el índice dólar (DXY), que mide la divisa norteamericana ante una canasta de seis de las monedas más importantes, cae 0,17% hasta 97,62 puntos, en el marco del regreso de la incertidumbre arancelaria.

“El día viernes la Corte Suprema en Estados Unidos anuló los aranceles impuestos en abril de 2025 por parte de Trump y seguidamente la Casa Blanca anunció un alza inmediata y global de los aranceles a los productos importados primero de 10% y luego 15%“, dice Cisneros.

“Una vez transcurrido ese período, los aranceles podrán continuar sólo bajo previa aprobación del Congreso. Sin embargo, también hay dudas fiscales, ya que aun es incierto si habrá que realizar un reembolso de los aranceles cobrados en 2025, que se calculan en unos US$ 175.000 millones”,