SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Chicago, ejerció en el área docente, de investigación y servicio público.

Por 
Patricia San Juan

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes Vergara. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) informó que el mundo académico y económico lo despidió este miércoles.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Chicago, Sanfuentes fue uno de los economistas más influyentes del país en el área docente, de investigación y servicio público.

Inició su carrera académica en 1970 en la misma casa de estudios donde se formó y, con el tiempo, llegó a liderar, entre 1975 y 1980 el Departamento de Economía de la FEN, donde además se desempeñó como académico entre 1970 y 2016.

La FEN recordó que “formó parte del grupo de los llamados Chicago Boys y fue uno de los redactores de “El Ladrillo”, documento que sentó las bases para la liberalización económica iniciada en 1973. Tras el retorno a la democracia, el entonces presidente Patricio Aylwin lo designó presidente del Banco del Estado de Chile (hoy BancoEstado), cargo que ocupó durante una década (1990-2000). Desde allí lideró un proceso de modernización tecnológica y de expansión del crédito para la pequeña y mediana empresa que la entidad mantiene hasta hoy".

Además de sus responsabilidades en la Universidad de Chile, Sanfuentes fue profesor e investigador en programas de posgrado de la Universidad Alberto Hurtado-Georgetown, asesoró a los ministerios de Hacienda y Economía, integró el Consejo SEP y en 2010 representó a la Presidencia de la República en el directorio de Codelco.

Fue consultor de Naciones Unidas, Cepal, FAO, Banco Central del Ecuador; de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). También ejerció como director de varias empresas, entre ellas Fundación Chile, Consalud, Norgener y Profit.

También destacó como columnista en medios de comunicación y hasta poco antes de su fallecimiento, mantenía una presencia activa en foros y seminarios.

BancoEstado

Por su parte BancoEstado también destacó la trayectoria del economista señalando que “el Comité Ejecutivo de BancoEstado lamenta profundamente el fallecimiento de Andrés Sanfuentes Vergara, expresidente de la institución entre 1990 y 2000, destacando su integridad, visión de futuro y el liderazgo que ejerció en la modernización del banco tras el retorno a la democracia”.

Añadió que “Sanfuentes fue un destacado economista, con una sólida trayectoria académica y técnica, que no solo imprimió una mirada financiera a la gestión del banco, sino que también instaló una convicción profunda sobre el rol que debía cumplir BancoEstado como institución pública al servicio de la ciudadanía, sentando las bases de la banca pública moderna, centrada en la inclusión financiera y el desarrollo integral”.

Al respecto indicó que su legado trascendió lo financiero, y citó como ejemplo que durante su administración se creó el Museo del Ahorro, único en su tipo en América Latina en ese entonces.

Destaca también, dijo el banco, una importante inversión en infraestructura y en el desarrollo integral de los trabajadores. Un ejemplo de esto es que se creó en 1997 la Escuela de Formación Bancaria del Banco del Estado de Chile (Efobech), destinada a capacitar integralmente a los funcionarios.

BancoEstado precisó que a lo largo de los años, Sanfuentes mantuvo un estrecho vínculo con la entidad participando activamente en sus cuentas públicas y principales hitos institucionales. De hecho, indicó su última aparición pública fue precisamente hace unas semanas, en la reinauguración del Museo del Ahorro, el espacio que él mismo impulsó.

Más sobre:EconomíaAndrés Safuentes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Secuestran a empresario en Quilicura

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

Jara se baja de debates tras alta exposición y Escobar se mantiene en primera línea pese a malestar PC

Se enreda acuerdo presidencial y parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos: dirigentes reclaman falta de información

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Secuestran a empresario en Quilicura
Chile

Secuestran a empresario en Quilicura

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas
Tendencias

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati
El Deportivo

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati

Perfil anti Gareca, cambio de mentalidad y norma Sub 21: el plan de la ANFP para resucitar a la Roja

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera
Cultura y entretención

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Los mundos del productor y músico Adanowsky: “Hago firmar contratos a los artistas en que prohíbo que me jodan”

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza
Mundo

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos