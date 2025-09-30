SUSCRÍBETE
¿A qué hora es la cadena nacional del presidente Boric para presentar el Presupuesto?

El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 debe ingresar a trámite a través de la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados y, luego de darse cuenta de su recepción en la Sala, será derivado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para comenzar su discusión. 

David NogalesPor 
David Nogales
El Presidente Gabriel Boric entrega anoche los principales lineamientos del Presupuesto de la Nación para 2025.

La Ley de Presupuesto es una de las más relevantes del país y hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, presentará la propuesta del gobierno en cadena nacional de televisión.

Hay que recordar que el 30 de septiembre es el plazo que tiene el Ejecutivo para presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos de la nación que define los gastos e inversiones que se desarrollarán el próximo año en materias tan relevantes como salud, educación y obras públicas, entre otras.

Su tramitación está definida en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.

La página del Senado informa que el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 debe ingresar a trámite a través de la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados y, luego de darse cuenta de su recepción en la Sala, será derivado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para comenzar su discusión. 

A qué hora es la cadena nacional por el presupuesto marcelo segura

Acompaña esta presentación, la tradicional exposición del Estado de la Hacienda Pública, por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau y el Informe de Finanzas Públicas, a cargo de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez. 

En esta oportunidad, desde el Ejecutivo ya adelantaron que habrá una “reducción acotada” en los recursos destinados a las gobernaciones regionales para el próximo año y también se realizarán ajustes en otros ministerios.

El erario nacional tiene como telón de fondo las dudas de algunos sectores de la oposición en torno a la claridad de las cifras fiscales.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, condicionó la tramitación de la Ley a tener más detalles sobre una serie de cifras relativas a la deuda del Estado y que serían heredadas por el próximo gobierno.

En entrevista con Pulso, la senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos, Ximena Rincón, advirtió que “hay que hacer una revisión con lupa del Presupuesto 2026”.

¿A qué hora es la cadena nacional para presentar el Presupuesto?

Este año la cadena nacional será transmitida a las 22:00 hrs., más tarde de lo habitual para este trámite. Habitualmente, los canales abiertos son los que se suman a esta cadena, es decir, TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión.

Hay que señalar también que hoy a las 20:00 hrs., es el partido de Chile frente a Japón en el Mundial de fútbol sub 20.

La producción industrial en Chile cae luego de cinco meses de avances y la minería destaca entre las bajas

Mercado laboral: tasa de desempleo retrocede a niveles de fines del año pasado y economía logró crear más de 100 mil empleos

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Quién era Thomas Jacob Sanford, el sospechoso del tiroteo en la iglesia de Michigan

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “No hay ningún otro interés que no sea establecer el Estado derecho”

Elizalde critica cuestionamientos anticipados al Presupuesto 2026 y llama a un debate “con altura de miras”

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

