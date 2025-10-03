Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la nominación de Daniel Katz, un cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como nuevo número 2 del organismo.

El abogado, que fue nominado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a mediados de septiembre, iniciará sus funciones desde el 6 de octubre.

“En un momento de importantes transformaciones en la economía mundial, me complace enormemente que el directorio ejecutivo del FMI haya aprobado el nombramiento de Katz”, señaló Georgieva este viernes.

“Le doy una cálida bienvenida al equipo del FMI y espero colaborar estrechamente con él. El FMI se beneficiará de su destacada experiencia en política económica y relaciones internacionales, así como de su pensamiento incisivo y liderazgo para afrontar desafíos complejos”, agregó.

Trayectoria

Katz llegará a ocupar el cargo de primer subdirector gerente, el que estaba vacante tras la renuncia de la economista Gita Gopinath, la que se hizo efectiva a fines de agosto para volver a su posición académica en Harvard.

El estadounidense se desempeñó recientemente como jefe de gabinete del secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent. Tiene un doctorado en leyes de la New York University y durante la administración anterior de Trump fue asesor económico senior.

Estados Unidos es el mayor accionista del FMI y es tradición que proponga al segundo al mando del fondo, mientras la cabeza queda a decisión europea.