Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

Las acciones europeas ligadas a licores y alcoholes retrocedieron este martes en medio del deterioro del ánimo de los mercados, luego de nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apuntaron directamente a productos emblemáticos como el vino y el champán franceses.

El índice paneuropeo Stoxx 600 caía 1,4%, con todos los sectores y principales bolsas regionales en terreno negativo.

El movimiento se produjo tras el anuncio de Trump, realizado el sábado, de que ocho aliados europeos enfrentarían aranceles crecientes si no se alcanza un acuerdo con Washington que permita a EE.UU. “comprar” Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca.

Según detalló el propio mandatario, los gravámenes partirían en 10% el 1 de febrero y escalarían hasta 25% el 1 de junio, afectando a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Amenaza al vino

En ese contexto, Trump reforzó su postura este martes al amenazar con imponer aranceles de 200% al vino y al champán franceses.

“ Aplicaremos aranceles del 200% al vino y al champán franceses ”, advirtió Trump, luego de que se informara que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no estaría dispuesto a sumarse a su llamado “Board of Peace” sobre Gaza.

La advertencia tuvo impacto inmediato en el sector.

En la Bolsa de París, las acciones del conglomerado de lujo LVMH -propietario de marcas como Moët & Chandon, Dom Pérignon y Veuve Clicquot- caían 2,1%.

Qué pasó con las acciones del vino tras amenaza de Trump

En tanto, la firma francesa de bebidas Remy Cointreau, productora del champán Telmont, registraba una baja de 1,5%.

Desde Europa, líderes del bloque calificaron las nuevas amenazas arancelarias de Trump como “inaceptables” y se estarían evaluando eventuales represalias.

Francia estaría impulsando que la Unión Europea recurra a su instrumento económico más fuerte, conocido como el “Instrumento Anticoerción”.

En el mercado cambiario, el euro subía 0,7% frente al dólar, cotizando en US$ 1,1725, y avanzaba 0,35% frente a la libra esterlina, hasta 0,87 euros. La moneda británica, en tanto, ganaba 0,36% ante el dólar, ubicándose en US$ 1,3471.