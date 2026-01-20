SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles al vino y al champán franceses, en un contexto de mayores tensiones comerciales entre Washington y Europa.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    STEPHANE DE SAKUTIN

    Las acciones europeas ligadas a licores y alcoholes retrocedieron este martes en medio del deterioro del ánimo de los mercados, luego de nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apuntaron directamente a productos emblemáticos como el vino y el champán franceses.

    El índice paneuropeo Stoxx 600 caía 1,4%, con todos los sectores y principales bolsas regionales en terreno negativo.

    El movimiento se produjo tras el anuncio de Trump, realizado el sábado, de que ocho aliados europeos enfrentarían aranceles crecientes si no se alcanza un acuerdo con Washington que permita a EE.UU. “comprar” Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca.

    Según detalló el propio mandatario, los gravámenes partirían en 10% el 1 de febrero y escalarían hasta 25% el 1 de junio, afectando a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

    Amenaza al vino

    En ese contexto, Trump reforzó su postura este martes al amenazar con imponer aranceles de 200% al vino y al champán franceses.

    Aplicaremos aranceles del 200% al vino y al champán franceses”, advirtió Trump, luego de que se informara que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no estaría dispuesto a sumarse a su llamado “Board of Peace” sobre Gaza.

    La advertencia tuvo impacto inmediato en el sector.

    En la Bolsa de París, las acciones del conglomerado de lujo LVMH -propietario de marcas como Moët & Chandon, Dom Pérignon y Veuve Clicquot- caían 2,1%.

    Qué pasó con las acciones del vino tras amenaza de Trump

    En tanto, la firma francesa de bebidas Remy Cointreau, productora del champán Telmont, registraba una baja de 1,5%.

    Desde Europa, líderes del bloque calificaron las nuevas amenazas arancelarias de Trump como “inaceptables” y se estarían evaluando eventuales represalias.

    Francia estaría impulsando que la Unión Europea recurra a su instrumento económico más fuerte, conocido como el “Instrumento Anticoerción”.

    En el mercado cambiario, el euro subía 0,7% frente al dólar, cotizando en US$ 1,1725, y avanzaba 0,35% frente a la libra esterlina, hasta 0,87 euros. La moneda británica, en tanto, ganaba 0,36% ante el dólar, ubicándose en US$ 1,3471.

    Más sobre:ArancelesVinosLicoresFranciaLujoAlcohol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    2.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    3.
    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    4.
    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    5.
    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago
    Chile

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés
    Negocios

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU
    Tendencias

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito
    El Deportivo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito

    “Debemos hablar sobre los derechos de autor”: la singular factura que Novak Djokovic le pasa a Carlos Alcaraz

    “Traicionero”: la enérgica ‘bienvenida’ de una hincha de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el aeropuerto de Santiago

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)
    Cultura y entretención

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”