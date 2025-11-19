BLACK SALE $990
La Tercera
    Actas de la Fed revelan división interna y se enfría opción de un nuevo recorte de tasas en diciembre

    Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) discreparon sobre si la mayor amenaza económica proviene de un mercado laboral que muestra señales de estancamiento o de una inflación que sigue lejos de converger al 2%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo la Fed sobre la tasa de interés Kevin Lamarque

    La posibilidad de un nuevo recorte en la tasa de interés en Estados Unidos se enfrió, lo que sin duda no será del agrado del presidente de Donald Trump, quien ha presionado como nunca antes a la Reserva Federal para que adopte una política monetaria mucho más expansiva.

    Las actas de la reunión de octubre de la Reserva Federal (Fed) mostraron a un comité dividido respecto del rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.

    Aunque el encuentro terminó con un recorte de un cuarto de punto en la tasa de referencia (llevándola al rango de 3,75%-4%), el documento publicado este miércoles evidenció que la posibilidad de un nuevo ajuste en diciembre perdió fuerza dentro del organismo.

    Según el registro, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) discreparon sobre si la mayor amenaza económica proviene de un mercado laboral que muestra señales de estancamiento o de una inflación que sigue lejos de converger al 2%. Esa diferencia se trasladó directamente a la discusión sobre la necesidad de continuar con recortes.

    “El camino hacia adelante luce menos claro”, señalaron las actas, donde se detalla que “muchos” participantes consideraron innecesario implementar más recortes durante 2025. Esa expresión tiene peso dentro del lenguaje interno de la Fed: “muchos” implica un número mayor que “varios”, inclinando la balanza contra un recorte en diciembre. Sin embargo, la referencia a “participantes” no corresponde necesariamente a los miembros con derecho a voto.

    Qué dijo la Fed sobre la tasa de interés SAUL LOEB

    Aun así, el tono coincide con lo planteado por el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su conferencia posterior a la reunión, cuando afirmó que un recorte en diciembre “no era una conclusión obvia”.

    Antes de esas declaraciones, los mercados apostaban casi con certeza a una baja en la reunión del 9 y 10 de diciembre. Para la tarde de este miércoles, esa probabilidad había caído a menos de un tercio.

    Las actas también señalan que “la mayoría de los participantes” ve necesarias más bajas de tasas en el futuro, aunque no necesariamente en diciembre, reforzando el mensaje de cautela que ha transmitido Powell y otros miembros del comité.

    La votación final del FOMC fue 10 a 2, pese a que la institución usualmente exhibe poco disenso. Entre los argumentos, algunos participantes estimaron que incluso con el recorte aplicado, la política monetaria seguía conteniendo la actividad.

    Otros, en cambio, interpretaron que la resiliencia económica demostraba que la postura no era tan restrictiva como se pensaba.

    Según consigna CNBC, la división interna también se reflejó en las preferencias particulares. Un participante -identificado en el documento como Stephen Miran- favorecía un recorte mayor, de medio punto. En sentido contrario, Jeffrey Schmid votó en contra de recortar, mientras otros funcionarios adoptaron posiciones más moderadas, como Powell, el vicepresidente Philip Jefferson y John Williams, presidente de la Fed de Nueva York.

    El proceso de toma de decisiones estuvo marcado además por la falta de información económica durante los 44 días de paralización del gobierno federal, que impidió la publicación de datos clave sobre empleo, inflación y otras métricas.

    Powell comparó el escenario con “conducir en la neblina”, diagnóstico que fue rechazado por Christopher Waller, quien sostuvo esta semana que la Fed cuenta con información suficiente.

    Qué dijo la Fed sobre la tasa de interés RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones XTB Latam, dijo que el lenguaje de “muchos” frente a “varios” miembros reacios a un recorte inmediato refuerza el mensaje de que el ciclo de flexibilización sigue vivo, pero no se acelerará en el corto plazo.

    Al mismo tiempo, agregó, el debate sobre si la política sigue siendo realmente restrictiva, las dudas sobre la fortaleza del mercado laboral y las preocupaciones técnicas en el mercado de repos, incluida la sugerencia de frenar la reducción de balance, apuntan a un comité cada vez más dividido sobre la velocidad y la profundidad de los recortes futuros.

    “Para los inversores, el hecho de que la reacción de mercado haya sido limitada subraya que este escenario ya estaba plenamente descontado”, cerró.

