Acuerdo de senadores y gobierno en reforma de pensiones se posterga para marzo

La idea original de los senadores de oposición, oficialistas y el gobierno, era poder llegar a un acuerdo en la reforma previsional este mes, para que antes de que termine el año legislativo se pueda votar el tema en general, con o sin acuerdo.

Sin embargo, todo apunta a que eso finalmente no va a ocurrir, y los mismos parlamentarios señalan que este tema ya quedó para marzo. Ello, principalmente por la agenda en el Senado, aunque desde la oposición también dicen que se debe a la salida del ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El senador Rodrigo Galilea, dice que “desde este martes y hasta el jueves estamos citados durante las mañanas y tardes a sesiones de sala, y hay bancadas que ya anunciaron que no van a permitir sesionar en paralelo a ninguna Comisión. Entonces, en ese escenario, si tengo que adivinar, quedamos para marzo irreversiblemente. Con esas restricciones vigentes, estamos fritos”.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) también cree que el tema ya quedó para marzo. “Eso, en el contexto que la tablas de las sesiones ya están fijadas y se termina el año legislativo”, puntualiza la senadora.

Tras ser consultada respecto a si cree que este tema puede quedar zanjado esta semana, la senadora Carolina Goic (DC) comentó que “es muy difícil, cuando a pesar de nuestra disposición como oposición, en el gobierno cambia el interlocutor”. En esa línea, agregó que “la salida de Briones por su candidatura significa un retroceso del cual el gobierno se tiene que hacer cargo”. Asimismo, la senadora DC añadió que “ya no hay más sesiones de Comisión esta semana porque tenemos sesiones de sala mañana y tarde”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, senador Juan Pablo Letelier (PS), en un punto de prensa señaló que “recientemente los senadores de oposición, la UDI y RN, se comprometieron con el gobierno en abrir un periodo de diálogo para llegar a un acuerdo marco, eso tenía plazo de cierre el día de mañana (hoy). Frente a ello, no tenemos más que constatar que ha habido un revés, que el gobierno ha dejado botado, en particular el ex ministro de Hacienda, dejó botada la reforma de pensiones, y veremos si con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a quien le deseamos éxito, se puede generar un nuevo espacio para esta reforma que millones de chilenos esperan”.

¿No se vota hoy entonces? “Para jugar tenis se necesitan dos, uno de los jugadores se fue de la cancha, apurado, tuvimos un revés, no tenemos interlocutor en el gobierno, la reforma de pensiones requiere que el ministro de Hacienda esté presente”, puntualizó Letelier.

El presidente de la Comisión de Trabajo también añadió que “el gobierno ha decidido darle la espalda a esta reforma, hemos vivido un revés producto de que el ministro de Hacienda optó por dejar botada la reforma por una aventura electoral, y donde se ha terminado traicionando las esperanzas de millones de adultos mayores que necesitan que la reforma de pensiones avance. El Presidente Piñera le dijo al país que estaba dispuesto a una cirugía mayor para avanzar en la reforma de pensiones, para crear un sistema de pensiones mixto, ese fue el mandato que le dio al ex ministro Briones, esa situación ha sufrido un tremendo revés, a pesar de que en la oposición hemos esperado durante un año que el gobierno hable en serio respecto a la reforma”.

El rol de Briones

El rol del ministro Briones fue clave en acercar posiciones en la reforma previsional. Pese a que no se concretó ningún acuerdo, cercanos a las tratativas señalan que fue el ahora ex ministro de Hacienda quien estaba dispuesto a ceder en los planteamientos de la oposición, incluso más que los parlamentarios oficialistas o el mismo Presidente Sebastián Piñera.

Fuentes conocedoras del proceso comentan que en los temas donde están los principales nudos, el acuerdo estuvo casi listo un par de veces, pero finalmente se terminó cayendo, principalmente cuando se trata del debate respecto al destino de la cotización adicional del 6%; ya que desde el oficialismo (principalmente la UDI) han insistido en que una parte vaya a cuentas individuales, mientras en la oposición se mantienen en la postura de que todo vaya íntegro a solidaridad.

Eso sí, hay temas en los que habrían llegado a más coincidencias, como es la separación de la industria, para que haya un ente estatal que recaude, efectúe la cobranza y pague pensiones; mientras las AFP solo se dedicarían a rentar los recursos. También está sobre la mesa la licitación del stock de afiliados, donde se estarían guiando por la propuesta del investigador de Clapes UC, Salvador Valdés. En todo caso, no hay nada cerrado, confiesan quienes están en las negociaciones.

Pero el estilo de negociación del nuevo ministro de Hacienda podría cambiar el ritmo de las negociaciones que ha habido hasta ahora, ya que cercanos al proceso señalan que, según el perfil de Rodrigo Cerda, lo más probable es que adopte una postura más alineada con lo que busca el conglomerado, apegándose a lo que pide el oficialismo y el Presidente Piñera. Ya en sus primeras declaraciones el debutante ministro afirmó que la reforma previsional es prioridad.

Para este miércoles a las 12.00 está citada la Comisión de Trabajo del Senado para “continuar con el estudio del proyecto de ley sobre reforma del sistema de pensiones”.