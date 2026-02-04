Alphabet, matriz de Google, prevé fuerte aumento en gastos de capital para 2026

Alphabet, matriz de Google, anuncia fuerte aumento en gastos de capital para 2026.

La gigante tecnológica Alphabet reportó ganancias e ingresos superiores a los proyectados por los analistas, pero sus acciones reaccionaron a la baja en medio de la cautela del mercado luego que la compañía también anunciara gastos de capital mayores a los previstos para 2026.

La matriz de Google registró una ganancia por acción de US$2,82 el cuarto trimestre de 2025, versus los US$2,63 que esperan los analistas.

Sus ingresos, en tanto, llegaron a US$113.830 millones en los últimos tres de meses de 2025, comparados con los US$111.330 proyectados.

Esto ante un favorable desempeño de Google Advertising, Search y Google Clound, en medio del auge de la IA.

Inversiones

Sin embargo, la compañía también sorprendió con su proyección de inversiones. Alphabet planea realizar gastos de capital por entre US$175.000 millones y US$185.000 millones este año, el doble de los US$91.150 millones de 2026.

Además la cifra es bastante más alta que los US$119.000 millones que esperaban los analistas.

La empresa busca seguir fortaleciendo sus capacidades en la IA. El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, destacó que “observamos que nuestras inversiones e infraestructura en IA impulsan los ingresos y el crecimiento en todos los ámbitos”.

Luego del anuncio de las nuevas inversiones las acciones de Alphabet caían 2,02% en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.