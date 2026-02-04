SUSCRÍBETE POR $1100
    Alphabet, matriz de Google, prevé fuerte aumento en gastos de capital para 2026

    La compañía reportó además que registró una ganancia por acción de US$2,82 el cuarto trimestre de 2025, versus los US$2,63 que esperan los analistas.

    Patricia San Juan
    Alphabet, matriz de Google, anuncia fuerte aumento en gastos de capital para 2026.

    La gigante tecnológica Alphabet reportó ganancias e ingresos superiores a los proyectados por los analistas, pero sus acciones reaccionaron a la baja en medio de la cautela del mercado luego que la compañía también anunciara gastos de capital mayores a los previstos para 2026.

    La matriz de Google registró una ganancia por acción de US$2,82 el cuarto trimestre de 2025, versus los US$2,63 que esperan los analistas.

    Sus ingresos, en tanto, llegaron a US$113.830 millones en los últimos tres de meses de 2025, comparados con los US$111.330 proyectados.

    Esto ante un favorable desempeño de Google Advertising, Search y Google Clound, en medio del auge de la IA.

    Inversiones

    Sin embargo, la compañía también sorprendió con su proyección de inversiones. Alphabet planea realizar gastos de capital por entre US$175.000 millones y US$185.000 millones este año, el doble de los US$91.150 millones de 2026.

    Además la cifra es bastante más alta que los US$119.000 millones que esperaban los analistas.

    La empresa busca seguir fortaleciendo sus capacidades en la IA. El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, destacó que “observamos que nuestras inversiones e infraestructura en IA impulsan los ingresos y el crecimiento en todos los ámbitos”.

    Luego del anuncio de las nuevas inversiones las acciones de Alphabet caían 2,02% en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.

