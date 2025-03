Alza de aranceles de automóviles en EE.UU.: economista explica eventuales efectos para Chile

El panorama automotriz mundial lleva varias semanas con una fuerte incertidumbre, ante las medidas arancelarias anunciadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este miércoles especificó que subirán los aranceles un 25% extra a los automóviles que no sean fabricados en el país norteamericano, llegando a tributar un 27,5% de su valor. Y para los vehículos chinos, los aranceles subirán al 125%.

El economista uruguayo-chileno, Aldo Lema, explica que estas mediadas significarán un desvío de comercio. Con aranceles a Canadá, la Unión Europea y México, dichos mercados dirigirán ofertas para países como Chile, dijo en un evento organizado por la empresa chilena Full Garantía.

“Puede haber un foco desde los proveedores mayor en Chile y en países que no van a responder con aranceles similares a los que Estados Unidos hoy está aplicando, o a los que otros países van a aplicar en respuesta. Todo indica que Chile no se va a sumar a esa guerra comercial y que no va a reaccionar con alzas de ningún tipo, con trabas de ningún tipo”, proyecta Lema.

“En ese sentido, puede haber claramente una mayor oferta y con eso cualquier alza de precios en dólares al inicio podría verse neutralizada. (Eso sí) No elimina el riesgo de un alza de tipo de cambio asociado a la guerra comercial que eventualmente llevara a que los precios en pesos chilenos pudieran subir”, sostiene el economista.

Así, Lema plantea que en un principio los efectos en los precios de los automóviles que llegan al país pueden ser mixtos, pero que a la larga no debería haber un gran cambio. “Probablemente se van a afectar márgenes de productores, pero no necesariamente los precios al consumidor deberían cambiar mayormente”, estima.

“Si hubiera alzas puntuales es probable que luego se reviertan. En el corto plazo quizás puede haber algún efecto al alza, pero muy acotado, más por el tipo de cambio que por otra razón, y en el mediano plazo más bien efectos de precios sin grandes variaciones”, añade.

El desafío sería a mediano plazo para las empresas fabricantes de automóviles en el mundo, puesto que verán comprometidos sus márgenes y deberán salir a buscar nuevos mercados, considera.

¿Podría impulsar esto que grandes productoras de automóviles acrecienten sus problemas financieros y se acreciente la búsqueda de fusiones (como la fallida entre Honda y Nissan)? Aldo Lema cree que es probable. “Ante eventos de esta naturaleza, que afectan márgenes de las compañías o al sector, la búsqueda de economías de escala, de mayores eficiencias por otras vías es una tendencia natural. Muchas de esas empresas también ya han estado en procesos de ese tipo y en algún sentido se pueden exacerbar”, declara.

Pero también dependerá de qué tan permanente sean las medidas. “Las decisiones de Trump supuestamente responden al malestar en algunos sectores de la sociedad de Estados Unidos con la globalización, con la apertura. Lo que vamos a ver más temprano que tarde son efectos negativos sobre esos mismos sectores en términos de la evolución del empleo, de los salarios reales que están ligados a la productividad y otros fenómenos”, advierte.

“La gran interrogante es si en dos o tres años, los efectos negativos que todo esto genera en esos mismos sectores que hoy se pretende beneficiar, van a llevar a una reversión de las medidas o si estas se van a sostener”, indica.

Para Lema, la preocupación de Chile por la guerra comercial debería ser más por los “factores más sistémicos, porque esos dominan la demanda, y en la medida que tengamos un panorama más sombrío para la economía chilena por la guerra comercial, por la menor actividad global, por eventual devolución o caída en los precios de las materias primas y por mucha incertidumbre respecto al panorama económico, eso al final va a llevar a los consumidores, a los compradores, a tener una posición más cautelosa, más prudente”, concluye.