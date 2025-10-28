Amazon anuncia recorte de 14 mil empleos en sus oficinas corporativas

La gigante del comercio electrónico Amazon anunció el recorte de 14 mil puestos de trabajo de sus oficinas corporativas.

“Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para hacernos aún más fuertes, reduciendo la burocracia, simplificando estructuras y reasignando recursos para asegurarnos de invertir en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa para las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”, dijo Bet Galleti, vicepresidenta senior de experiencia de personas y tecnología de Amazon en un blog, según publicó Bloomberg.

La compañía, fundada por Jeff Bezos, reportará sus resultados financieros del tercer trimestre el jueves.

Ayer la agencia Reuters, citando a tres fuentes con conocimiento del tema había informado que Amazon despediría a unos 30.000 empleados corporativos a partir de este martes, de un total de 350.000 trabajadores que tiene en sus oficinas centrales.

La agencia indicó que Amazon estaría buscando reducir costos para compensar la mayor sobrecontratación realizada durante la pandemia. En total la compañía tenía 1,55 millones de empleados al 30 de junio.

Inteligencia artificial

En junio el CEO de Amazon, Andy Jassy, había adelantado que la planta de trabajadores probablemente se reduciría a medida que la compañía incrementara el uso de inteligencia artificial para reemplazar actividades realizadas por personas.

Entre fines de 2022 y principios de 2023 la compañía eliminó 27 puestos de trabajo, tras la rápida expansión generada en la pandemia.

En sus último reporte de resultados Amazon informó que tuvo ganancias por US$35.291 millones en el primer semestre, cifra superior en cerca de 50% a la de igual periodo de 2024, y que la ventas se expandieron 11% a US$323.369 millones entre ambos periodos.