Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó durante este martes la renuncia del director de la compañía, Andrés Rebolledo, la que se hará efectiva a partir de hoy.

Rebolledo fue designado como director de la estatal por el Presidente Gabriel Boric en 2022, al comienzo de su mandato.

El saliente director de la petrolera, quien es economista y posgrado en Economía Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad Complutense de Madrid, fue ministro de Energía entre 2016 y 2018.

También trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue Director General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) entre 2014 y 2016.

La semana pasada, Rebolledo inició su segundo mandato como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), cargo para el que fue reelegido por el periodo 2026–2029.