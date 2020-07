Anuncio para la clase media será financiado por el fondo Covid y bono tendrá costo de US$ 500 millones

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que las medidas anunciadas este martes por el gobierno para ir en apoyo de la clase media, y que incluyen el pago de un bono de $ 500 mil para las personas con sueldos de entre $ 500 mil y $ 1 millón que hayan tenido un descenso de 30% o más en sus ingresos, no implicarán un mayor gasto de los recursos contemplados por el gobierno para enfrentar la crisis.

“Eso corresponde al despliegue de medidas que ya hemos implementado, que son públicas, son conocidas. US$ 17.000 millones de recursos movilizados más los US$ 12.000 millones de este fondo, fruto de este acuerdo que se logró, (que) me tocó encabezar hace semanas atrás”, dijo Briones en entrevista con Radio Biobio.

En este sentido enfatizó que “tenemos este paragua fiscal…para eso son los acuerdos. Ese es el norte, ese es el sentido de ese fondo de US$ 12.000 millones, de forma tal de apoyar los ingresos de todos chilenos y chilenas que están viendo sus ingresos caer, generar medidas de alivio a las finanzas, a los presupuestos familiares y también preocuparnos de lo fundamental que va a ser la recuperación de nuestra economía, de las fuentes permanentes de ingreso de las familias chilenas que son los empleos”.

Briones rechazó las críticas en torno a que el bono es superior al apoyo que se está dando a las familas de menores ingresos, ya que según aclaró, el pago será sólo por una vez, a diferencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se paga en varias oportunidades.

De este modo, ejemplificó, una familia de clase media recibirá el bono por $ 500 mil, pero un hogar más vulnerable, compuesto por 4 personas, recibe $ 400 mil mensuales por el IEF, y si es por cuatro meses, esa suma entonces implica un aporte de $ 1,6 millón.

Dijo que el pago será expedito y de aplicación inmedidata ya que al estar dirigido a personas con ingresos formales se tienen los datos registrados. Asimismo precisó que en el caso de los empleados se usará como referencia el sueldo promedio mensual de los últimos 12 meses y en el de los trabajadores por cuenta propia se tomará como referencia el periodo que va desde septiembre de 2018 a septiembre de 2019.

Consultado respecto de si con estas medidas espera que mañana se rechaze el proyecto de reforma constitucional que busca que los afiliados puedan retirar hasta un 10% de los fondos previsionales dijo que “nosotros francamente esperamos que el proyecto del 10% no avance porque es una mala idea” y reiteró que la medida sería perjudicial para las pensiones futuras de los trabajadores.

Cuánto cuesta el bono

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, precisó que el bono por $ 500 mil que irá destinado a la clase media tendrá un costo fiscal de US$ 500 millones.

“Se van a invertir y se van a distribuir entre familias de ingresos medios que han visto reducido sus ingresos y por lo tanto hay muchas de ellas que las vamos a ir conociendo, en la medida que lo que vayan solicitado”, dijo la autoridad en conversación con TVN.

Tal como lo había adelantado el presidente Sebastián Piñera en el anuncio oficial, el ministro sostuvo que la idea es pagarlo lo antes posible.

El aporte será de $ 500 mil para aquellas familias que tenían ingresos entre $ 500 mil y $ 1,5 millones y aquellas que tenían ingresos entre $ 1,5 millones y $ 2 millones “van a tener un aporte menor”.

“Esto es transferencia directa, va directo a las familias. No tiene reembolso y por lo tanto, esto es complementario si es que una familia, además, quiere avanzar en un préstamos solidario con la tasa de 0%”, dijo el secretario de Estado, quoen