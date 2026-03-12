Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados.

La bolsa chilena extendía su caída este jueves en medio de un aumento generalizado de la aversión al riesgo en los mercados ante el incremento de las tensiones en Medio Oriente que volvió a disparar el precio del petróleo, que volvió a superar los US$100 por barril.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedía 1,96% a 10.299,77 puntos.

Entre las bajas destacaban las acciones de Banco Santander, Latam Airlines y Banco de Chile con descensos de 3,91%, 3,91% y 2,94%, respectivamente.

“Los mercados globales muestran retrocesos ante nuevas disrupciones en el suministro de petróleo, tras nuevos ataques que afectaron a buques petroleros”, dijo Bci Estudios en un informe.

En su primer mensaje como líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei afirmó este jueves que Teherán debe mantener el cierre del estrecho de Ormuz para presionar al enemigo.

En tanto la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en su último reporte mensual, que el conflicto en Medio Oriente está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, por lo que recortó a menos de la mitad su proyección de crecimiento de la oferta global de petróleo en 2026.

La AIE, que ayer anunció la liberación de 400 millones de barriles de las reservas de emergencia de sus miembros, señaló que más allá de los daños directos a la infraestructura energética en Medio Oriente la crisis ha provocado una interrupción casi total del movimiento de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

Barril de petróleo Cedida

Wall Street

En este contexto los principales índices bursátiles de Estados Unidos anotaban fuertes pérdidas. El promedio industrial Dow Jones bajaba 1,3%, el selectivo S&P 500 descendía 1,10% y el tecnológico Nasdaq perdía 1,46%.

En Europa el Euro Stoxx 50 caía 1,47%, en Japón el Nikkei cerró con un descenso de 1,04% y en China continental el CSI 300 bajó 0,36%.