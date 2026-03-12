SUSCRÍBETE
    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    El precio del petróleo Brent llegó a superar los US$100 por barril tras el ataque a tres embarcaciones cerca de las costas de Irak y Emiratos Árabes Unidos.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Carlos Garcia Rawlins

    El precio del petróleo volvió a superar los US$100 por barril luego de que se intensificaran los ataques a barcos en la zona del Medio Oriente, especialmente en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo en el mundo.

    Tres barcos extranjeros fueron atacados frente a las costas de Irak y los Emiratos Árabes Unidos durante la noche, dijeron las autoridades, el último de una serie de incidentes en o cerca del estratégicamente vital Estrecho de Ormuz”, reportó CNBC.

    Sin embargo, con el paso de las operaciones, el valor del petróleo Brent bajó de los US$100 por barril. Al inicio de la jornada en Chie, el valor del brent subía 4,79% a US$96,4 el barril. Mientras que el WTI subía 4,38% a US$91 el barril, el referente para Chile alcanzó los US$95 durante la jornada.

    Sobre la nueva alza, según consignó CNBC, se explica porque “no se vislumbra un fin a las interrupciones en el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz”.

    “Como hemos dicho repetidamente, la única manera de que los precios del petróleo bajen de forma sostenida es que el petróleo fluya a través del Estrecho de Ormuz. De no lograrlo, los máximos del mercado aún están por llegar, dijeron los estrategas del banco holandés ING en una nota de investigación publicada el jueves.

    De esta forma, el mercado no muestra mayor entusiasmo al reciente anuncio de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que acordó este miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo para enfrentar la disrupción de suministro provocada por la guerra con Irán.

    Según explicó la AIE, las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado “a lo largo de un período de tiempo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales por parte de algunos países”.

    En tanto, Estados Unidos dijo que liberaría 172 millones de barriles de su reserva.

    Los precios siguen en pánico en este momento. Hay mucha emoción, miedo e incertidumbre en el precio que vemos”, dijo Pavel Molchanov, estratega senior de inversiones de Raymond James a CNBC.

    La decisión de la AIE también señala cuán agudo es el riesgo de escasez de petróleo, lo que sugiere que la AIE no cree que la guerra vaya a terminar pronto, y las reservas actuales deberán ser reemplazadas más tarde, lo que presagia precios más altos incluso después de que termine la guerra”, dijo a CNBC Saul Kavonic, analista de energía de MST Marquee.

