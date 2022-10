Tras quiebra de la gigante Claro Vicuña Valenzuela: Gobierno estima que 300 contratos pueden estar en “dificultades”

La quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) no pasó desapercibida. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el gobierno del Presidente Gabriel Boric y actores relacionados salieron a comentar y abordar la situación. En esa línea, la Comisión de Obras Públicas del Senado invitó a la firma y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para conocer lo sucedido y las razones del abandono de las obras adjudicadas a la compañía en diversas regiones del país.

El encuentro entre CVV y el Ejecutivo sería el primer cara a cara tras las declaraciones cruzadas sobre las responsabilidades que empujaron a la firma a comenzar su proceso de liquidación.

Sin embargo, al inicio de la sesión, el presidente de la comisión, Alfonso De Urresti, fue notificado que la constructora no asistirá a la instancia, excusándose este mismo miércoles, y entregado una serie de documentos en que explicarían la situación que los llevó a terminar con 65 años de historia y dejar pendiente una serie de obras públicas.

“Nadie se ha contactado conmigo, absolutamente nadie (...) me sorprende porque no he hablado con nadie”, dijo el senador PS tras que al inicio de la sesión se consignó que hoy el gerente general de CVV, Gustavo Vicuña Molina, se habría excusado con el parlamentario De Urresti.

Panorama del MOP

Ante la comisión del Senado, el MOP informó que con CVV se tienen 18 contratos vigentes y que de estos 10 corresponden a obras no terminadas, que son proyectos hidráulicos, servicios sanitarios rurales, vialidad y de arquitectura.

“El total adeudado por el MOP a la empresa CVV corresponde a la suma de $7.229.587.402, y el total de anticipos entregados a la empresa (por obras no realizadas) asciende a 8.225.067.713, cuyo saldo diferencial juega a favor del MOP”, dijo la cartera por medio de una minuta.

Desde el MOP matizaron que la situación al ser 10 contratos afectados de un universo de 1.400, pero agregaron que la cartera está “monitoreando 300 contratos que pudieran tener dificultades en función de los comportamientos y avances que han tenido, eso nos ha permitido focalizar nuestras acciones en esos contratos. Incluso estaba ahí CVV y es por eso que en su momento se agilizaron los pagos como los anticipos que les dimos”.

Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Juna Carlos García, apuntó que CVV arrastraba más problemas relacionados con el MOP, y lamentó que la empresa haya decidido “tener un liquidación voluntaria en vez de buscar en conjunto con nosotros una reorganización u otro tipo de figura que nos permitiera continuar los contratos o traspasarlos, y eso fue una decisión unilateral de ellos”.

De cara al retorno de esas construcciones paralizadas tras la quiebra de la constructora, la directora general de Obras Públicas, Valeria Bruhn, explicó que ahora el proceso es realizar una evaluación para saber cuánto se ejecutó de las obras a cargo de CVV, qué falta, cuánto se le adeuda o le tiene que pagar al Estado. Esto, para comenzar un proceso de relicitación que puede significar que la obras vuelvan a funcionar entre 10 a 18 meses más, según comentó el MOP.

Brhun apuntó que el retorno de las obras es una de las preocupaciones del gobierno y que ya están trabajando en esto en paralelo al proceso para el fin anticipado de las obras por parte de CVV. Otro de los temas que la cartera dijo priorizar es el pago de los trabajadores, que según el MOP, no son 2.500 personas las afectadas -como comentó la empresa en su momento-, sino que serían 400.

Mientras que, de cara al futuro, el ministro García explicó una serie de medidas en que se está trabajando, en conjunto con el sector privado, para prevenir que obras privadas y estatales se detengan producto de las condiciones adversas que enfrenta el sector, tanto para los proyectos futuros como en ejecución.

“Estamos generando hoy las condiciones para dar más seguridad al mundo de la construcción, son medidas que hemos trabajado y compartido con la industria y hemos visto conjunto medidas que corresponden al área privada como público (...) Son recursos necesarios para que puedan terminar el contrato y eso es el foco e interés del MOP”, dijo García al exponer iniciativas como el reajuste polinómico.

En la comisión, el senador De Urresti también pidió que se incluyera a los trabajadores y no solamente a la CChC a la hora del trabajo en conjunto para monitorear la situación de las obras.