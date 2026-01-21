Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

La gigante china Joyvio intensificó la guerra judicial que mantiene contra el empresario chileno Isidoro Quiroga Moreno. Hace una semana, Australis Seafoods y 16 sociedades vinculadas a la salmonera, presentó una demanda de indemnización de perjuicios, dirigida contra Quiroga, sus hijos Isidoro y Benjamín Quiroga Cortés y su hermana María Victoria Quiroga.

La demanda también apunta a varios ex ejecutivos de la salmonera, entre los que se encuentran Martín Guiloff, Santiago Garretón, Rubén Henríquez, Adriano Cabrini, Joyce Rozenberg y Maya Misraji. Estas dos últimas -madre e hija- en calidad de herederas del ex gerente general de la salmonera Ricardo Misraji, quien falleció el 31 de enero de 2023.

Australis Seafoods, reclama una indemnización de $414.346 millones por los daños que le provocó la administración de Quiroga y sus ejecutivos, consignó el escrito que cuenta con 138 páginas y al que tuvo acceso Pulso.

La demandante cuenta con la asesoría de los abogados Alberto Eguiguren, Jorge Bofill y Francisco Aninat

La salmonera, cuyo dueño es Joyvio, acusa ASL empresario chileno de ocultarle información en la venta que se produjo en 2018 y por la que pagó US$900 millones, monto que habría estado inflado por la sobreproducción basada en la constante infracción de las leyes ambientales.

“Los demandados eran lo más parecido que uno puede encontrar a una asociación ilícita para delinquir, ya que construyeron un modelo de negocios sostenido en el incumplimiento permanente de la normativa vigente, aplicable al giro de las demandantes. Transformaron a Australis Seafoods y sus filiales en una máquina de generar ingresos ilícitos”, se lee en la demanda que cuenta con 138 páginas.

“Bajo la apariencia de un negocio lícito –sociedades productoras de salmónidos que funcionaban sobre la base de los permisos que el Estado debe otorgar para ello–, se escondían sociedades que operaban permanente, planificada e intencionalmente fuera de la ley" acotó el mismo documento.

Australis Seafoods denunció que los demandados constituyeron “una maquinaria de sobreproducción masiva muy por encima de los límites permitidos por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de cada uno de sus Centros de Engorda de Salmones (CES). Esa sobreproducción no fue accidental, sino deliberada y sostenida, constituyendo la base del aparente éxito financiero que se atribuía a las compañías y del valor de mercado que aparentaban tener.

La magnitud de estas ilegalidades comenzó a revelarse recién a mediados de dicho año 2022, cuando el nuevo grupo controlador reemplazó al gerente general que llevaba años en el cargo. El arribo del nuevo ejecutivo permitió advertir que las operaciones de los antiguos administradores (los demandados) estaban definidas por irregularidades profundas.

“Decimos que comenzó a revelarse porque, desde entonces, han surgido nuevos hechos que confirman la existencia de un plan complejo y de larga data. Entre ellos destaca un contrato secreto denominado acuerdo de caballeros, mediante el cual el demandado y antiguo controlador, Isidoro Quiroga Moreno, prometió hasta US$ $2.500.000 al gerente general Ricardo Misraji Vaizer (Q.E.P.D.) para asegurar su silencio y cooperación tanto en la sobreproducción como en su ocultamiento”, añadió.

Descargos

Frente a la demanda de Australis, Asesorías e Inversiones Benjamín , family office de Isidoro Quiroga sostuvo -por medio de una declaración pública- que la acción civil “insiste en alegaciones que ya han sido rechazadas por la justicia por no ajustarse a la verdad, tanto en Chile como en Inglaterra, Florida y Delaware”.

También señaló que “la demanda recicla las mismas alegaciones que han sido rechazadas por los tribunales reiteradamente por ser contrarias a la evidencia. De hecho, el tribunal arbitral constató en forma unánime que no existió ocultamiento de información, ni engaño, ni incumplimiento doloso, y afirmó en forma categórica la existencia de un cambio de criterio de la autoridad posterior a la transacción”.

“La demanda de Australis recicla imputaciones que han sido descartadas por las cortes de Inglaterra, Florida y Delaware, incluyendo una condena en costas millonaria”, añadió.

“Al final del día, la demanda de Australis no es más que una estrategia comunicacional. La reiteración de imputaciones ya rechazadas en Chile y en el extranjero solo busca una aparición en los diarios para intentar, sin el más mínimo pudor, influir en causas pendientes, lo que es tan obvio como inaceptable”, concluyó.