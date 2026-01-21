SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Joyvio escaló su conflicto legal con el empresario chileno Isidoro Quiroga, presentando una demanda por $414.346 millones contra él, sus hijos y exejecutivos de Australis Seafoods, acusándolos de manipular la producción y ocultar información en la venta de la salmonera. Asesorías e Inversiones Benjamín, family office de Isidoro Quiroga, desestimó las acusaciones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La gigante china Joyvio intensificó la guerra judicial que mantiene contra el empresario chileno Isidoro Quiroga Moreno. Hace una semana, Australis Seafoods y 16 sociedades vinculadas a la salmonera, presentó una demanda de indemnización de perjuicios, dirigida contra Quiroga, sus hijos Isidoro y Benjamín Quiroga Cortés y su hermana María Victoria Quiroga.

    La demanda también apunta a varios ex ejecutivos de la salmonera, entre los que se encuentran Martín Guiloff, Santiago Garretón, Rubén Henríquez, Adriano Cabrini, Joyce Rozenberg y Maya Misraji. Estas dos últimas -madre e hija- en calidad de herederas del ex gerente general de la salmonera Ricardo Misraji, quien falleció el 31 de enero de 2023.

    Australis Seafoods, reclama una indemnización de $414.346 millones por los daños que le provocó la administración de Quiroga y sus ejecutivos, consignó el escrito que cuenta con 138 páginas y al que tuvo acceso Pulso.

    La demandante cuenta con la asesoría de los abogados Alberto Eguiguren, Jorge Bofill y Francisco Aninat

    La salmonera, cuyo dueño es Joyvio, acusa ASL empresario chileno de ocultarle información en la venta que se produjo en 2018 y por la que pagó US$900 millones, monto que habría estado inflado por la sobreproducción basada en la constante infracción de las leyes ambientales.

    “Los demandados eran lo más parecido que uno puede encontrar a una asociación ilícita para delinquir, ya que construyeron un modelo de negocios sostenido en el incumplimiento permanente de la normativa vigente, aplicable al giro de las demandantes. Transformaron a Australis Seafoods y sus filiales en una máquina de generar ingresos ilícitos”, se lee en la demanda que cuenta con 138 páginas.

    “Bajo la apariencia de un negocio lícito –sociedades productoras de salmónidos que funcionaban sobre la base de los permisos que el Estado debe otorgar para ello–, se escondían sociedades que operaban permanente, planificada e intencionalmente fuera de la ley" acotó el mismo documento.

    Australis Seafoods denunció que los demandados constituyeron “una maquinaria de sobreproducción masiva muy por encima de los límites permitidos por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de cada uno de sus Centros de Engorda de Salmones (CES). Esa sobreproducción no fue accidental, sino deliberada y sostenida, constituyendo la base del aparente éxito financiero que se atribuía a las compañías y del valor de mercado que aparentaban tener.

    La magnitud de estas ilegalidades comenzó a revelarse recién a mediados de dicho año 2022, cuando el nuevo grupo controlador reemplazó al gerente general que llevaba años en el cargo. El arribo del nuevo ejecutivo permitió advertir que las operaciones de los antiguos administradores (los demandados) estaban definidas por irregularidades profundas.

    “Decimos que comenzó a revelarse porque, desde entonces, han surgido nuevos hechos que confirman la existencia de un plan complejo y de larga data. Entre ellos destaca un contrato secreto denominado acuerdo de caballeros, mediante el cual el demandado y antiguo controlador, Isidoro Quiroga Moreno, prometió hasta US$ $2.500.000 al gerente general Ricardo Misraji Vaizer (Q.E.P.D.) para asegurar su silencio y cooperación tanto en la sobreproducción como en su ocultamiento”, añadió.

    Descargos

    Frente a la demanda de Australis, Asesorías e Inversiones Benjamín, family office de Isidoro Quiroga sostuvo -por medio de una declaración pública- que la acción civil “insiste en alegaciones que ya han sido rechazadas por la justicia por no ajustarse a la verdad, tanto en Chile como en Inglaterra, Florida y Delaware”.

    También señaló que “la demanda recicla las mismas alegaciones que han sido rechazadas por los tribunales reiteradamente por ser contrarias a la evidencia. De hecho, el tribunal arbitral constató en forma unánime que no existió ocultamiento de información, ni engaño, ni incumplimiento doloso, y afirmó en forma categórica la existencia de un cambio de criterio de la autoridad posterior a la transacción”.

    “La demanda de Australis recicla imputaciones que han sido descartadas por las cortes de Inglaterra, Florida y Delaware, incluyendo una condena en costas millonaria”, añadió.

    “Al final del día, la demanda de Australis no es más que una estrategia comunicacional. La reiteración de imputaciones ya rechazadas en Chile y en el extranjero solo busca una aparición en los diarios para intentar, sin el más mínimo pudor, influir en causas pendientes, lo que es tan obvio como inaceptable”, concluyó.

    Más sobre:NegociosSalmonerasChinaAustralisQuirogaEmpresaDelitosEstafaFraude

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Lo más leído

    1.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    2.
    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    3.
    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales
    Chile

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    Negocios

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Tendencias

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Mundo

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar