Balanza comercial de Chile se impulsa a su mayor nivel en siete meses y exportación de cobre también sube
El saldo de balanza comercial en noviembre fue de US$ 1.898 millones, su mayor nivel desde abril de 2025.
Al igual que en octubre pasado, el desempeño comercial de Chile fue positivo. Según datos del Banco Central, la balanza comercial nacional en noviembre fue de US$ 1.898 millones, su mayor nivel desde abril de 2025.
En variación en doce meses, la balanza comercial subió 46,2%, su variación interanual más alta en 13 meses, cuando en octubre el avance fue de 160,3%.
Los US$ 1.898 millones superaron las expectativas de US$ 1.500 millones previstos por los economistas encuestados por Reuters.
En detalle, las exportaciones en noviembre fueron de US$ 5.162 millones, con un alza interanual de 12,6%.
Por su parte, las exportaciones de cobre, principal producto del país, llegaron a los US$ 4.282 millones, con una variación interanual de 4.6%
Mientras que las exportaciones de los sectores Agropecuario (Agrop), Silvícola (Silvíc.) y Pesquero (Pesq.) en noviembre llegaron a los US$ 556 millones, con una variación interanual de 60%, mayor alza interanual desde diciembre 2024 (92.1%)
En tanto, las exportaciones de los sectores industriales en noviembre fue de US$ 2.786 millones, con una variación interanual de menos 4,9%, mayor caída interanual de agosto 2024 (-5.7%).
Por su lado, las importaciones en noviembre llegaron a los US$ 7.090 millones, menor nivel desde febrero 2024 (US$ 6.651). La variación interanual fue de -0,2%, una baja que no se veía desde la caída de septiembre 2024 (-3.6%).
