Banco Central eleva a 3,75%-4,75% tasa de interés neutral y mercado no descarta una nueva baja en TPM

Otro de los cambios que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria de diciembre fue que subió la Tasa de Política Monetaria a un rango entre 3,75% y 4,75% (3,5%y 4,5% anteriormente) y que, señaló que “para efectos de los escenarios de proyección, se utiliza un supuesto metodológico que equivale al punto medio del rango, es decir 4,25%”.

Ahora bien, sobre los próximos pasos que tendrá la TPM, se reforzó el mensaje entregado en la Reunión de Política Monetaria (RPM) del martes donde situó la tasa en 4,5%.

En ese contexto, se menciona que “el Consejo evaluará los próximos movimientos de la TPM considerando la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria”. Y que, además, reafirma “su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”.

Para los expertos considerando la nueva tasa neutral, existe espacio para un nuevo recorte de 25 puntos base durante el primer semestre del 2026.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, plantea que “vemos un recorte adicional dentro del primer semestre del próximo año. Un ajuste fiscal daría espacio para un segundo recorte en el segundo semestre”.

En Santander, en tanto, afirman que “en su escenario central, el instituto emisor proyecta un recorte adicional durante inicios del tercer trimestre de 2026, llegando a 4,25% el nivel neutral estimado, pero donde consideramos que esta baja podría darse algo antes”.

Otra posición tiene Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, quien plantea que se debe actuar con cautela, ya que “se encuentra solo a 25 puntos base de la media de la TPM neutral de 4,25%, con una economía que repunta, en medio de una brecha de actividad cerrada, expectativas de inflación ancladas y una inflación anual estimada en los próximos en torno al 3%. Por todo ello, es esperable es que una nueva caída de la TPM se materialice hacia medianos del próximo año”.