Bencinas suben a partir de este jueves 18 de septiembre

Tras anotar tres bajas consecutivas el precio promedio de las bencinas subirá en plena celebración del feriado de Fiesta Patrias.

Según informó Enap el precio de la gasolina de 93 octanos aumentará en $1,4 por litro y la de 97 octanos se incrementará en $21,6 por litro, a partir de este jueves 18 de septiembre.

Así el precio de la gasolina de 95 octanos, que es el promedio de las de los otros dos octanajes, se elevará en $11,5 por litro.

Por su parte, el precio del diésel caerá en $0,7 por litro y el del kerosenne bajará en $14 por litro.

Las más consumida

La gasolina de 93 octanos es la más consumida en Chile, con un 53% del total, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Los otros porcentajes son de 23% en el caso de la gasolina de 95 octanos y de 24% en el de la de 97 octanos.