Bimbo gana disputa a Carozzi por registro de mantel a cuadros en diseño de marca

Una intensa batalla se libra en Chile entre Bimbo y Carozzi, y la disputa alcanzó un nuevo hito hace una semana. El 2 de octubre, el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) ratificó once fallos emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), que otorgaron a la empresa mexicana el registro de varias etiquetas vinculadas a un mantel cuadriculado con distintos colores.

El conflicto se originó en 2021, cuando Bimbo solicitó el registro de la marca mixta Ideal para la clase 30, que incluye productos de pastelería, repostería y panadería, entre otros. El diseño que presentó consiste en un fondo de cuadros con tonos naranja y blanco, acompañado por un óvalo naranja en la parte inferior, según la solicitud.

De las solicitudes, dos corresponden a la marca Ideal, con fondos de mantel cuadriculado en tonos naranja y blanco, y otro con un diseño similar pero en color verde claro y blanco. A estas se suman nueve registros del Osito Bimbo, que incluyen el diseño de un mantel cuadriculado en blanco con una combinación de colores como negro, verde, naranja, azul, amarillo, y otras variantes.

Los once fallos fueron dictados por los ministros: Pamela Fitch, Jorge Rojas y Marco Arellano. En los nueve laudos vinculados al Osito Bimbo y los manteles cuadriculados, el tribunal concluyó que al comparar el conflicto “en su dimensión denominativa y figurativa, no se aprecian semejanzas capaces de inducir en confusión”.

“En lo gráfico y fonético se trata de señas completamente diferentes y en lo figurativo, se usa de manera común la idea o el recurso de un mantel cuadriculado, cada etiqueta posee su propia individualidad con trazos, colores y disposición de elementos diversa, pudiendo distinguirse adecuadamente uno de otro, asimismo, los registros anteriores no otorgan a su titular derecho sobre todas las formas posibles de representar un mantel cuadriculado”, añadió el tribunal en el mismo fallo.

El abogado socio de Silva, que representa a Bimbo, Ricardo Montero, explicó a Pulso que “para nosotros estos fallos son muy significativos, ya que ratifican lo que hemos sostenido y acreditado en los procesos durante estos 3 años de tramitación, y es que las marcas de Grupo Bimbo permiten que los consumidores las identifiquen claramente, sin producir ningún tipo de error o confusión respecto a la procedencia empresarial de sus productos”.

“Que, por lo precedentemente expuesto, cabe desestimar los fundamentos del recurso de apelación interpuesto con fecha veinticuatro de abril del año dos mil veinticinco”, concluyó.

Un punto relevante del proceso es que Bimbo no solicitó el registro del mantel cuadriculado blanco y rojo que es característico de Carozzi.

En 1995, Grupo Bimbo comenzó operaciones en Chile mediante la planta Ideal. Desde entonces, ha expandido su presencia en el mercado chileno, obteniendo certificaciones de calidad como ISO 9002:1994 y HACCP para la industria alimenticia. El conglomerado opera en Chile con su marca Ideal, que ha sido registrada junto con otras marcas, todas con el distintivo de un oso con delantal y gorro de cocinero. La planta Ideal distribuye productos a través de una red de agencias que cubren todo el país, desde Arica hasta Puerto Montt.

Defensa

En el conflicto marcario, Carozzi cuenta con la asesoría legal del estudio Dellafiori y la compañía declinó efectuar comentarios a Pulso sobre este artículo.

El próximo 20 de octubre vence el plazo para que Carozzi presente sus recursos de casación e intente revertir ante la Corte Suprema los fallos emitidos en segunda instancia.

Carozzi para fundar su oposición al registro de las once etiquetas argumentó que “el diseño particular y distintivo, ampliamente reconocido a nivel nacional, de la mayoría de las marcas de Carozzi consiste en la imagen de un mantel cuadriculado achurado” en agosto de 2022.

También detalló parte de su historia, señalando que la compañía ha estado presente en el mercado chileno por 120 años. “Junto con sus productos, es reconocido y distinguido por el público consumidor fundamentalmente por el isotipo característico de la marca Carozzi dentro de una corbata y el emblemático mantel cuadriculado achurado en variados colores”, acotó.

“Debemos señalar que el mantel achurado de color rojo y blanco, aparte de ser empleados en sus productos, son utilizados profusamente por CAROZZI en sus anuncios publicitarios por medios escritos, televisados y digitales y en un sinnúmero de actividades que realiza ya sean de carácter benéfico o auspicios“, señaló en su oposición Carozzi.

“El empleo de este mantel achurado se hace de forma transversal por la empresa, ya que siendo uno de sus elementos gráficos que la diferencian ha pasado ser una imagen corporativa de la empresa, por lo que no sólo es utilizado en sus envases y publicidad, sino que también en sus instalaciones“, concluyó.