Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

Boeing, el principal fabricante estadounidense de aviones, sobrepasó a su competidor europeo Airbus en volumen de ventas durante el año 2025, marcando un hito que no se alcanzaba desde 2018.

Según reporta CNBC, la compañía informó este martes que registró 1.175 pedidos en 2025, superando las 1.000 ventas reportadas por Airbus en el mismo periodo.

Dentro del balance anual de Boeing resalta el pedido más grande en la historia de la empresa, realizado por Qatar Airways.

Bloomberg informa que este acuerdo, que contempla la entrega de hasta 210 aviones, fue firmado durante un viaje oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, al Medio Oriente.

Boeing lidera ventas sobre Airbus en 2025. ROBERTO SCHMIDT

Asimismo, destaca el rendimiento de diciembre, con 175 pedidos contra 8 cancelaciones, sobresaliendo un acuerdo con Alaska Air Group por 110 aviones.

También se suman al menos 30 pedidos de aviones Boeing 737 Dreamliner de la aerolínea Delta Air Lines.

En entregas la historia es diferente

A pesar del éxito en firmar nuevos contratos, Airbus superó las entregas de aviones de Boeing por séptimo año consecutivo. La firma europea logró 793 entregas en todo el año en contraste con las 600 de la estadounidense. Aunque Boeing quedó atrás en esta métrica, su cifra fue su mejor resultado desde 2018.

El panorama actual de la industria está por debajo de los máximos históricos de 836 aviones entregados que reportó Airbus en 2019. Esta situación se debe principalmente a las problemáticas en las cadenas de suministro que continúan retrasando la producción en ambas empresas.