Bolsa de Santiago cae de máximos históricos, afectada por negativo desempeño de SQM

La Bolsa de Santiago arranca la jornada con números rojos afectada en gran medida por el negativo desempeño de las acciones de SQM, que hoy reveló sus resultados trimestrales.

El principal indicador de la plaza local, el IPSA, registra una baja de 0,56% en las primeras operaciones del día luego de los máximos históricos que alcanzó en la jornada de ayer. Y esto, paradójicamente, por el positivo efecto que tuvo SQM en el indicador.

Hoy las cosas son diferentes ya que la acción de la minera no metálica sufre una dura contracción de 3,57%, hasta los $ 41.850 por unidad y es la más transada del mercado, con más de $ 7.548 millones al cierre de esta edición.

SQM

Los bajos precios del litio le pasaron la cuenta a SQM. Claro porque las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora se desaceleraron en el segundo trimestre a US$ 88,42 millones, frente a los US$ 213,5 millones del lapso enero-marzo 2025.

La cifra supone una dura caída de 59% en doce meses y además se ubicó por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban US$ 143,01 millones, según datos recopilados por LSEG y que cita Reuters.

De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, los ingresos de la compañía ligada a Julio Ponce Lerou y a la china Tianqi ascendieron a US$ 2.079,3 millones a junio, esto es una caída de 12,5% en relación al primer semestre del año pasado.

Wall Street

El principal referente del mundo tampoco ayuda al IPSA. En Wall Street las acciones agrupadas en el Dow Jones bajan 0,24%, mientras que las tecnológicas del Nasdaq pierden un 1,74%.

El S&P 500 por su parte muestra una pérdida de 0,91%.

En el mercado existe una preocupación creciente sobre las elevadas valoraciones de algunas empresas y la fortaleza del sector de la IA a largo plazo.

Nvidia disminuyó alrededor de un 3%, mientras que Advanced Micro Devices y Broadcom perdía más de 3,5%.