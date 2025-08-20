SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio

La firma ligada a Julio Ponce y la china Tianqi dijo que en el periodo abril-junio los precios del litio disminuyeron, revirtiendo la relativa estabilidad observada en el primer trimestre.

David NogalesPor 
David Nogales
Cuánto ganó SQM en el primer semestre del año Ivan Alvarado

SQM reportó ganancias por US$ 225,9 millones en el primer semestre del año, lo que se compara positivamente con las abultadas pérdidas por US$ 655 millones del mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora se desaceleraron en el segundo trimestre a US$ 88,42 millones, frente a los US$ 213,5 millones del lapso enero-marzo 2025.

Se trata de una cifra que se ubicó por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban US$ 143,01 millones, según datos recopilados por LSEG y que cita Reuters.

De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, los ingresos de la compañía ligada a Julio Ponce Lerou y a la china Tianqi ascendieron a US$ 2.079,3 millones a junio, esto es una caída de 12,5% en relación al primer semestre del año pasado.

Los ingresos totalizaron US$1.042,7 millones para el segundo trimestre de 2025, una disminución de 19,4% comparado con US$ 1.293,6 millones del segundo trimestre de 2024.

Menores precios del litio

Las menores ganancias trimestrales y el retroceso de la facturación estuvieron asociadas a los menores precios del litio, los cuales han caído en torno a 90% en relación al peak alcanzado en 2022 cuando la tonelada alcanzó los US$ 80 mil.

“Como se anticipó, durante el segundo trimestre, atravesamos un período de precios del litio más bajos que los observados en trimestres anteriores. En este contexto, algunos de los contratos vigentes alcanzaron los límites inferiores establecidos en estos, lo que afectó los volúmenes acordados”, dijo el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

Los ingresos de litio y derivados totalizaron US$ 948,1 millones durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2025, una disminución de 21,8% comparado con los US$ 1.212,1 millones registrados para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024.

Cuánto ganó SQM en el primer semestre del año eJORGEVILLEGAS

Solamente en el segundo trimestre, esta línea del negocio totalizó US$ 445,2 millones, una disminución del 33% en comparación a los US$ 664,7 millones registrados en el segundo trimestre de 2024.

El segundo mayor productor de litio del mundo dijo que en el periodo abril-junio los precios de ese elemento disminuyeron, revirtiendo la relativa estabilidad observada en el primer trimestre, alcanzando así el nivel mínimo en algunos de sus contratos, lo que resultó en menores volúmenes vendidos en algunos de ellos.

“A pesar de esto, prevemos que los volúmenes de venta de la operación del Salar de Atacama crezcan este año aproximadamente un 10% en comparación con 2024. Seguimos observando un fuerte crecimiento de la demanda de litio en la mayoría de los mercados, especialmente en China, impulsado por la creciente adopción de la tecnología de baterías LFP”, afirmó SQM

En su análisis razonado, la empresa advirtió, sin embargo, que en las últimas semanas han observado un cambio en la dinámica del mercado, “con precios en aumento con respecto a lo observado durante el segundo trimestre de este año”.

Más sobre:Resultados de empresasSQMLitio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Zelenski denuncia un nuevo ataque masivo de Rusia con una quincena de heridos: “Necesitamos presionar a Moscú”

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portonazo en Puente Alto: mujer fue amenazada con armas de fuego en las afueras de su domicilio

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio
Negocios

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU, según un documento judicial

“Más frío que otros”: los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing
El Deportivo

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

El misterioso problema de salud de Jannik Sinner que lo baja del primer apronte del US Open

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?
Mundo

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones