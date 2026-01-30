Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

La bolsa chilena cerró con pérdidas por segunda jornada consecutiva este viernes, mientras se mantenía la corrección en los precios tras haber alcanzado nuevos máximos históricos esta semana, y en línea con el comportamiento de su principal referente: Wall Street, que operaba a la baja mientras los analistas evaluaban los efectos del anuncio del nominado como nuevo presidente de la Fed en Estados Unidos.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago, cayó 0,9% 11.420,07 puntos.

Más temprano el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó al exgobernador del la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, como su elegido para liderar el banco central estadounidense cuando en mayo termine el mandato de Jerome Powell.

Si bien la nominación de Warsh estaría en línea con el apoyo de Trump a una fuerte baja en la tasa de interés, lo que ha generado una tensión constante entre el presidente de Estados Unidos y Powell, la opciones que tuvo en su paso en la Fed hacen que sea visto como uno de los candidatos menos radicales dentro de los favoritos que habían para liderar la entidad.

Al respecto Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital señaló que “si uno ve el pasado de esta nueva autoridad, es un poco lo que se llaman los halcones, y los halcones son de la idea de que en el fondo hay que controlar la inflación, si es necesario mantener las tasas altas para controlar la inflación”.

Agregó que “entonces, esas son un poco las dudas y se espera que ya a partir de mayo, cuando renuncie Jerome Powell, y a partir de, probablemente, la reunión de junio, el mercado va a tener bastante claridad en el fondo en cuál va a ser la estrategia que va a implementar el nuevo presidente”.

En este contexto los principales indicadores de Wall Street anotaban retrocesos. El promedio industrial bajaba 0,46%, el selectivo S&P descendía 0,35% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,87%.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Dólar repunta

En el mercado cambiario el precio del dólar cerró con un importante avance en línea con el retroceso en el valor el cobre, la principal exportación del país, y el fortalecimiento de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense subió $12,1 a $873, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

“El movimiento del dólar en Chile respondió principalmente a factores externos, en particular a la abrupta corrección del cobre y al rebote del dólar global, más que a cambios en los fundamentos locales. De cara a las próximas sesiones, el tipo de cambio seguirá altamente sensible a la evolución de los metales y a las señales que entregue la política monetaria estadounidense", dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

La cotización al contado del metal cayó 3,43% a US$6,06 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, tras haber anotado un máximo histórico de US$6,28 la libra en la sesión anterior.

Así en la semana el cobre acumuló un incremento de 3,5% y el promedio anual se situó en US$5,94 por libra, superior en 46% en comparación con el promedio a igual fecha de 2025.

En su informe semanal Cochilco señaló que “uno de los principales impulsores fue la debilidad del dólar estadounidense, cuyo índice alcanzó mínimos de varios meses. Este comportamiento abarató los metales denominados en dólares para los inversionistas que operan en otras monedas, favoreciendo flujos hacia el cobre y otros activos físicos. A ello se sumó un entorno de incertidumbre macroeconómica y geopolítica, que incentivó la búsqueda de instrumentos considerados refugio”.

Asimismo indicó que “la cercanía del Año Nuevo Lunar y la incertidumbre arancelaria en Estados Unidos redujeron la liquidez y elevaron la volatilidad, explicando el impulso alcista y la posterior corrección de precios”.

El dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, subía 0,96% a 97,08 puntos.