Bolsas mundiales suben tras decisión sobre aranceles en EE.UU. y Chile se suma a la tendencia

La bolsa chilena operaba al alza este viernes en una jornada marca por importantes noticias en Estados Unidos: la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles impuestos por Donald Trump y la difusión de datos económicos en ese país.

El índice Ipsa, de las acciones más transadas en la Bolsa de Santiago, aumentaba 0,23% a 10.834,35 puntos, después de tres sesiones consecutivas de bajas.

Entre las alzas destacaban las acciones de Enel Chile, Parque Arauco y Mall Plaza con avances de 3%, 2,86% y 1,91%, respectivamente.

La atención estaba puesta en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país finalmente se pronunció por la política arancelaria del presidente Donald Trump, pero el fallo no fue favorable a las aspiraciones del mandatario.

El hecho se calificó como la mayor derrota legal desde que regresó a la Casa Blanca, según Bloomberg. El máximo tribunal de Estados Unidos estimó que Trump, con la medida unilateral de aranceles, excedió sus atribuciones como presidente.

Sin embargo, el tribunal no especificó qué debería suceder con los más de US$130.000 millones en aranceles ya recaudados, según consignó CNN.

En este contexto, en Wall Street los principales indicadores extendían su avance. El promedio industrial Dow Jones subía 0,28%, el selectivo S&P ganaba 0,65% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1%.

En Europa el EuroStoxx aumentaba 1,14% y en Japón el Nikkei cayó 1,12%, mientras las bolsas en China seguían cerradas por el feriado del Año Nuevo Lunar.

Datos de crecimiento e inflación

Más temprano, también en Estados Unidos, los últimos reportes mostraron que la economía creció mucho menos de lo esperado por el mercado en el cuarto trimestre, mientras que la inflación se ubicó por sobre lo previsto en diciembre.

Según el primer informe preliminar de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 1,4% en el cuarto trimestre de 2025 versus el 2,8% que se esperaba, según consignó Investing.

En tanto, el Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal en Estados Unidos (PCE), la medida preferida de la Fed para medir la inflación, se ubicó sobre las expectativas del mercado.

El PCE y el PCE subyacente anotaron un alza mensual de 0,4% en diciembre, por sobre el 0,2% anotado en noviembre, y también por encima de las estimaciones de los analistas que, en el caso de la medida subyacente, esperaban un aumento de 0,3%.

Con ello, la medición en doce meses del PCE acumuló un incremento de 2,9% y el subyacente sumó un avance 3%, en ambos casos aún lejos de la meta inflacionaria de la Fed de 2%.

Al respecto Emanoelle Santos, analista de mercadso de XTB Latam, sostuvo que la aceleración en ambos indicadores “desde la función de reacción de la Fed, la combinación es incómoda porque se cruza con señales de menor crecimiento en el 4T. El trade-off se vuelve más nítido entre la actividad y la estabilidad de los precios. Un PCE más firme aumenta el costo de equivocarse por relajación y, por tanto, eleva el umbral de evidencia que el comité de la Fed, necesitaría para recortar las tasas de forma sostenida”.

Así, dijo, lo más probable es que el mercado reajuste la trayectoria esperada en las tasas de interés hacia un sendero de recortes más lento o más tardío, más que hacia una reanudación de alzas.