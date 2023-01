Bolsa de Santiago se desacopla del mundo y cae más de 2% en su primera semana del 2023

Contrario al desempeño de los índices globales, durante la primera semana del año el IPSA cerró con una caída de 2,62%, quedando en los 5.136, 69 puntos al término de la jornada del viernes.

En su informe semanal de renta variable, Bice Inversiones sostuvo que “durante los últimos meses hemos visto una fuerte recuperación en sectores y compañías rezagadas. Si bien seguimos observando que los niveles de valorización son atractivos desde un punto de vista histórico, el IPSA como índice se está acercando a niveles donde el riesgo retorno es menos atractivo”.

Uno de los aspectos que marcó la semana en el país fue el dato de inflación anual. El registro de diciembre quedó en 0,3%, cifra que está dentro del rango esperado por el mercado, con lo que el dato cerró el 2022 en 12,8%, su mayor nivel desde 1991.

Según EFE, en la semana la bolsa de Milán trepó 6,22%, la de París 5,98% y Londres 3,32%, mientras que en EEUU el índice Dow Jones de Industriales subía el 1 % semanal, el S&P 500 un 0,85 % y el Nasdaq se empinaba 0,15 %.

Y es que en la semana los mercados se han visto impulsados por el relajamiento de medidas sanitarias en China, y los positivos datos de desempleo e inflación. Por una parte, Según la Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, en el último mes del año los precios generales subieron un 9,2%, moderándose tras haber acumulado un alza de 10,1% en noviembre, dato menor al esperado por le mercado.

En tanto, en EEUU, la Fed optaría por menores alzas de tasas ante los buenos datos de desempleo. Según Santander en su informe Visión de Mercado, “la creación de empleos de diciembre, si bien se había moderado respecto de noviembre, había estado por sobre lo esperado (empleo no agrícola: 223 mil vs 203 mil esperado y 256 mil en noviembre; empleo privado: 235 mil vs 150 mil esperado). Con esto, la tasa de desempleo retrocedió hasta 3,5% vs 3,6% en noviembre (3,7% esperado)”.

“Sin duda van a seguir subiendo las tasas a fines de este mes; probablemente continúen haciéndolo en marzo”, dijo a Bloomberg Surveillance Randall Kroszner, exgobernador de la Fed luego de que se conocieran los datos. “Pero es más probable que se decidan por 25 puntos básicos, más que por 50 puntos básicos, en estas reuniones. Creo que ahí es donde realmente va a estar”.

Así, en la jornada del viernes el Dow Jones y Nasdaq treparon 2,56% y 2,79%.

“Tras la publicación de las cifras económicas de hoy, los mercados locales reaccionaron favorablemente, ante la constatación de una relativa moderación en la inflación global”, constató Santander.