Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de decisiones de tasas en Chile y EE.UU.

La bolsa chilena anotaba una leve bajas, tras haber superado la barrera de los 11.500 puntos por primera vez la semana pasada, mientras los inversionistas estaban atentos a los reportes de resultados de empresas en Estados Unidos y las decisiones de política monetaria tanto en ese país como en Chile.

El índice Ipsa, que mide el comportamiento de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, descendía 0,31% a 11,464,35 puntos.

Entre las bajas destacaban las acciones de Andina-B, Vapores y CMPC, con retrocesos de 1,94%, 1,74% y 1,36%, respectivamente.

“Mercados inician la jornada con retrocesos en una semana donde estarán atentos a las señales de política monetaria”, dijo Bci Estudios en un informe.

“Esta semana, tendremos reuniones de política en Chile y EE.UU., de las cuales se esperan mantención en su actual nivel de tasa de referencia”, agregó.

En efecto, este martes el Banco Central informará el resultado de su reunión de política monetaria, en la que la mayoría de los analistas prevén que instituto emisor mantendrá la tasa de interés en su nivel actual de 4,5%.

Wall Street

A nivel internacional las miradas están puestas a los resultados trimestre de las grandes compañías tecnológicas con gigantes como Meta, Microsoft, Tesla y Apple dando a conocer sus reportes esta semana.

También en el exterior la Reserva Federal de Estados Unidos realizará su reunión de política monetaria, en la que, al igual que en Chile, se prevé mantendrá la tasa de interés en 3,5%-3,75%.

En este contexto los principales indicadores en Wall Street El promedio industrial Dow Jones subía 0,38%, el selectivo S&P ganaba 0,36% y el tecnológico Nasdaq anotaba un leve avance de 0,08%.