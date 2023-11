Bolsas globales cierran con fuertes ganancias tras mensaje de la Fed

Las bolsas globales finalizaron la jornada con ganancias, a un día de la decisión de la Fed, y el discurso de Jerome Powell. La baja en el rendimiento de los bonos del Tesoro en EEUU también animó a los inversionistas.

El IPSA subió un 0,96% a 5.459,44 puntos.

“Esta alza está explicada principalmente por expectativas, las expectativas de que con la última reunión de la Reserva Federal y de acuerdo a las declaraciones entregadas por Powell, se señala que el mercado está con la alta esperanza de que ya habría llegado a su fin el ciclo de alzas de tasas, eso sí no se descarta por parte de la Reserva Federal que pueda haber una nueva alza de tasas, no necesariamente en el mes de diciembre, también puede ser el próximo año de no mediar un ajuste en el crecimiento de la economía norteamericana”, sostuvo Jorge Toloza de Vector Capital.

José Agustín Cristi de Zurich AGF, señaló que “los datos a nivel internacional también entregaron un impulso a la bolsa local luego de que ayer la FED mantuviera su Tasa de Política Monetaria, lo cual fue interpretado de manera positiva por el mercado ya que se piensa que el ciclo de alza de tasas en Estados Unidos ha finalizado”.

A nivel local, este jueves se publicó el Imacec de septiembre, que sorprendió al mostrar una nula variación.

“En Chile el Banco Central dio a conocer el índice mensual de actividad económica (Imacec) de septiembre, el que evidenció nula variación en tasa interanual, ubicándose por sobre el -0,8%e y el -0,9% anterior. El mes registró un día hábil menos que septiembre de 2022. En tanto, la serie desestacionalizada aumentó un 0,6% respecto del mes anterior y creció un 0,2% en doce meses”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Wall Street cerró con ganancias, y el S&P 500 tuvo su mejor sesión desde mayo, ya que los analistas apuestan a que podría no haber nuevas alzas de tasas en EEUU. Además, están atentos a resultados corporativos y a datos de relevancia.

“En EE.UU., se informaron los datos preliminares del 3T de la productividad no agrícola 4,7% (4,1%e y 3,6% anterior) y los costos laborales unitarios -0,8% (0,7%e y 3,2% anterior), además del dato semanal de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo 217.000 (210.000e y 212.000 anterior)”, enfatizó Araya.

En Europa, los mercados también avanzaron luego que el Banco de Inglaterra (BoE por su sigla en inglés) dejó sin cambios la tasa de interés.