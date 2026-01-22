SUSCRÍBETE POR $1100
    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    A la espera de la apertura de Wall Street, cuyos futuros van al alza, las acciones globales agrupadas en el índice MSCI World avanzan 0,13%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Imagen @StateDept en X

    Las acciones globales suben con fuerza este jueves luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se alcanzó un “acuerdo marco” con aliados europeos en torno a Groenlandia y que desistiría de imponer aranceles escalonados a un grupo de países del bloque.

    A la espera de la apertura de Wall Street, cuyos futuros van al alza, las acciones globales agrupadas en el índice MSCI World avanzan 0,13%, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 avanzaba 1,34%, con todos los principales mercados y sectores en terreno positivo.

    El repunte se produjo después de que Trump informara el miércoles que, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acordaron un “framework of a future deal” relacionado con Groenlandia.

    Cómo avanzan las bolsas y mercados por Groenlandia Brendan McDermid

    “Es más bien un concepto”, dijo el mandatario en una entrevista con CNBC desde el Foro Económico Mundial en Davos, añadiendo que el acuerdo contempla colaboración entre EE.UU. y Europa en un eventual sistema de defensa antimisiles Golden Dome y acceso a recursos minerales en Groenlandia. Ante la falta de detalles, Trump señaló que “es un poco complejo, pero lo explicaremos más adelante”.

    En el mercado sectorial, el índice europeo de Aeroespacial y Defensa subía 0,27%. Los sectores más expuestos a aranceles lideraron las alzas: las acciones vinculadas al sector automotor avanzaban 2,34% y salud ganaba 1,19% en las primeras operaciones.

    Acuerdo comercial

    El anuncio se dio en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, luego de que legisladores europeos suspendieran la aprobación del pacto alcanzado el año pasado. Desde Davos, el canciller alemán, Friedrich Merz, valoró el cambio de postura de Trump y llamó a sus pares europeos a no “dar por perdida la asociación transatlántica”.

    Cómo avanzan las bolsas y mercados por Groenlandia. En la imagen, Mark Rutte. NATO

    En materias primas, el oro -el activo refugio por excelencia- moderó su avance tras alcanzar máximos históricos en días previos. Los futuros del oro en EE.UU. para entrega en febrero retrocedían 0,25% hasta US$ 4.825,60 la onza, mientras el oro spot caía 0,36%.

    En el mercado cambiario, el dólar repuntó desde mínimos de tres semanas frente al euro y el franco suizo tras el discurso de Trump en Davos, aunque seguía a la baja frente a la libra esterlina, el euro y el franco suizo, con una caída de 0,25% frente a este último.

    La Fed

    Los inversionistas también evaluaban los comentarios del presidente estadounidense sobre la Reserva Federal. En la entrevista con CNBC, Trump indicó que ya tomó una decisión respecto del próximo presidente del organismo y que no le preocupa si Jerome Powell continúa en el cargo.

    A nivel corporativo, Volkswagen informó que su flujo de caja neto aumentó cerca de 20% interanual en resultados preliminares, impulsando sus acciones en 4,74% este jueves. En contraste, los títulos de Ubisoft se desplomaron hasta 33% tras anunciar una reorganización, cierre de estudios y la cancelación de seis juegos; la acción caía 31,5% en la mañana europea.

