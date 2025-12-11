Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

Luego de casi seis meses en el cargo de forma interina, María de la Luz Osses fue confirmada como gerenta general de la división Minera Zaldívar de Antofagasta Minerals (Amsa). El nombramiento de María de la Luz Osses significa que, por primera vez, el brazo minero del grupo Luksic nombra a una mujer como gerente general de una de sus divisiones.

María de la Luz Osses reemplazó de forma interina, y ahora definitiva, a Leonardo González, quien dejó la firma en junio de este año para asumir como director ejecutivo de Minera Candelaria.

La ejecutiva es ingeniera civil metalúrgico titulada de la Universidad de Concepción, con más de 27 años de experiencia en la industria. En junio de 2021 asumió el rol de gerenta de proyectos sulfuros primarios en Minera Zaldívar. En mayo de 2023 ocupó el rol de gerenta de operaciones y en junio de 2025 fue nombrada como gerenta general de forma interina, reportando directamente a Octavio Araneda, Chief Operating Officer de Antofagasta Minerals.

Antes de ingresar a Minera Zaldívar, Osses se desempeñó como directora de procesos hidrometalúrgicos y cartera de productos de Codelco, y previo a eso fue directora de procesos hidrometalúrgicos en Codelcotech SA (filial de innovación Codelco).

El anuncio fue realizado en paralelo a la firma de compromiso ante el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género con el que Minera Zaldívar inició su proceso de certificación bajo la norma chilena 3262, que tiene relación con la promoción de forma voluntaria con el avance de la igualdad de género y la conciliación del trabajo con la vida familiar.

“Minera Zaldívar, que este 2025 celebró sus 30 años de operación, cuenta con 170 mujeres en su dotación directa, lo que representa un 18,8% de participación femenina, mientras que en sus empresas trabajadoras se desempeñan 347 mujeres (12%)”, dijo la empresa.