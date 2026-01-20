SUSCRÍBETE POR $1100
    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    El exministro de Hacienda se reunió con el futuro jefe de esa cartera para presentar un trabajo que hizo Horizontal sobre la permisología. Antes, en la campaña, ambos tuvieron diferencias por el tema de recorte del gasto.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El exministro de Hacienda, Ignacio Briones y el ministro de Hacienda de José Antonio Kast, Jorge Quiroz.

    El economista y presidente del centro de estudios Horizontal, Ignacio Briones, solo tuvo palabras de elogio para Jorge Quiroz, quien hoy será oficializado por el presidente electo José Antonio Kast como su ministro de Hacienda.

    Briones destacó las cualidades profesionales de Quiroz a propósito de una reunión que sostuvo Horizontal y Pivotes con el economista a quien le presentaron un trabajo en torno a la denominada permisología.

    En conversación con T13, el también exministro de Hacienda afirmó que fue una “muy buena reunión” ya que es un tema de interés común y que fue conversado durante la campaña cuando estaba del lado de la candidatura de Evelyn Matthei.

    “Era uno de los puntos donde teníamos coincidencia. Tuvimos divergencia en otros temas, aunque más de órdenes de magnitud que de dirección”, dijo Briones en referencia a la promesa de campaña de Kast de aplicar un recorte de gasto de US$ 6.000 millones en 18 meses para corregir el déficit fiscal.

    En ese contexto, Briones reveló que vio bien a Quiroz de cara al desafío de asumir la dirección de Teatinos 120.

    “Lo veo súper empoderado, lo que me parece muy valioso. Un ministro de Hacienda tiene que estar empoderado y creyéndose el cuento a full y me alegra. (Lo veo) con claridad lo que quiere hacer”, dijo Briones.

    El presidente de Horizontal calificó a Quiroz como una persona “muy inteligente, indudablemente”, que ha pensado harto el cargo y que será capaz de superar los obstáculos al mando del Ministerio de Hacienda.

    Briones se mostró complacido por el hecho de que Quiroz tenga “en el corazón de su programa” el tema de la permisología y pidió a la futura oposición que respalde esas propuestas tal como apoyaron la Ley de permisos sectoriales.

    “Yo espero que el actual gobierno, el Frente Amplio, que apoyó al ministro (de Hacienda, Nicolás) Grau en el proyecto de permisos sectoriales (…) bueno, con esa misma vara, también apoye al ministro Quiróz cuando empuje proyectos en esta dirección”, cerró Briones.

