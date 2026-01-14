Jorge Quiroz prepara su desembarco en Hacienda y separa aguas de los socios de su consultora

El 18 de diciembre de 2025, cuatro días después de la segunda vuelta presidencial que definió a José Antonio Kast como el próximo Presidente de Chile, el economista Jorge Quiroz Castro, futuro ministro de Hacienda, y sus socios modificaron una de las sociedades que los une en el negocio de la consultoría. Un cambio similar se realizará en los próximos días con otra sociedad que los reúne desde hace años.

“Somos consultores en economía y finanzas y experimentados negociadores, comprometidos con nuestros clientes en la búsqueda de las mejores respuestas a los desafíos que enfrentan”, describe la página web de Quiroz & Asociados Consultores, la empresa que fundó el ingeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economía de Duke University, hace más de dos décadas.

El economista de 63 años dirige una consultora que ha realizado centenares de estudios e informes. Antes, fue socio de otra consultora: Gerens, junto a Patricio Arrau.

En su actual consultora, junto a sus socios participa en dos sociedades, con RUT distintos. Una de ellas, dicen en el entorno de Quiroz, no está operativa y fue el vehículo original de la consultora, creada en 2001 y denominada en principio como Jorge Quiroz C. y Consultores Asociados Limitada. Pero en agosto de 2025 cambió de nombre a QA Consultores. La sociedad vigente, creada en 2021 como Quiroz y Asociados Consultores Limitada, también fue rebautizada en agosto de 2025, cuando su socio principal ya estaba participando de lleno en el comando de José Antonio Kast, como QYA Consultores. Así, solo una letra distingue a ambas sociedades.

La primera sociedad fue modificada el 18 de diciembre en la Séptima Notaría de Santiago: los cuatro socios de esa sociedad se retiraron de la sociedad en la que se mantuvieron Jorge Quiroz y, con una participación menor, su esposa, Mónica Ríos, quien participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera: como asesora senior de pesca y agricultura en el Ministerio de Economía de 2010 a 2014 y luego como asesora en temas hídricos y jefa de asesores de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, en la segunda administración. En esa sociedad, que lleva la inicial de su apellido, Quiroz ya no está con sus antiguos socios: Felipe Givovich Díaz, Jorge Bravo Tamayo, Paula Hurtado Edwards y Rudy Canales Zemljic. Este último, ingeniero comercial, ya ha sido presentado en algunas reuniones como el jefe de gabinete del futuro ministro de Hacienda.

La segunda sociedad, aseguran asesores de Quiroz, está en proceso de modificación: se llama QYA Consultores y es la sociedad que hoy registra movimientos tributarios y tiene una docena de empleados.

En la constitución de QYA Consultores, en 2022, Jorge Quiroz tenía el 57,97% de los derechos sociales, Felipe Givovich poseía el 21,42%, Jorge Bravo, el 13% y Paula Hurtado, el 7,61%. Esa sociedad común se modificará para poner fin al abultado trabajo de asesorías privadas del futuro ministro de Hacienda.

Los nombres de Quiroz & Asociados

El más antiguo de los socios de Jorge Quiroz es Felipe Givovich, presente en Quiroz & Asociados desde 2003, el mismo año en que egresó de ingeniería comercial de la Universidad de Chile. Givovich es quien ha firmado la mayor cantidad de informes junto a Jorge Quiroz. Entre otros, ambos hicieron el estudio que en 2025 contrató el grupo Errázuriz y que cuestionó los beneficios para el Fisco de la alianza entre Codelco y SQM; un informe sobre el mercado relevante de la carne de pollo en Chile, presentado en el juicio por la colusión en el mercado avícola; y los informes contratados por Salcobrand para su defensa en el caso de la colusión de las farmacias.

Jorge Bravo, doctor en economía de Universidad de Georgetown y ex economista Senior del Banco Central de Chile, lleva más de una década en la consultora.

Paula Hurtado, ingeniera comercial de la Universidad Católica, fue asociada de QA desde el 2008 y socia desde el 2017. Sus competencias principales están en temas de regulación, libre competencia y litigios económicos.

Uno de los asociados de la consultora que ha adquirido protagonismo en el último año es Tomás Bunster: lleva más de tres años en Quiroz & Asociados y en 2025 fue uno de los voceros económicos de la campaña de Kast. Bunster fue uno de los principales asesores de Quiroz en el diseño del programa económico del presidente electo y su nombre ha sonado como posible Director de Presupuestos o coordinador de macroeconomía de Hacienda. Ingeniero civil hidráulico de la Universidad Católica, Bunster fue asesor en el gabinete del ministerio de Obras Públicas en el segundo gobierno de Piñera, de 2019 a 2022.

Y el otro es Rudy Canales, quien ya no figura en la página web de Quiroz & Asociados, pero que fue socio de la consultora: en 2020 firmó junto a Quiroz y Gigovich un estudio para el Centro Comepetencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, titulado así: “Cálculo de perjuicios en casos de colusión: Desafíos metodológicos”. Ese informe lo firmaron otros dos asociados actuales de la consultora: Fernando Araya y Matías Rojas. El linkedIn de Rudy Canales lo sitúa hoy como gerente de finanzas y nuevos negocios de los centros logísticos Danco.

La consultora tiene hoy otros cuatro analistas.