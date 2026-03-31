Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos.

Canal 13 tuvo el 2025 una importante reducción en sus pérdidas y un aumento en sus ingresos. La estación televisiva, perteneciente a Andrónico Luksic, reportó que tuvo un saldo negativo de $729 millones, cifra que representa una mejora de 75,6% respecto a las pérdidas de $2.985 millones anotadas en 2024.

Además, la empresa destacó los resultados del cuarto trimestre periodo en el que tuvo ingresos por $23.688 millones, un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de $3.501 millones y utilidades de $2.507 millones, cifra superior en 3,9% con respecto a igual trimestre de 2024.

En el conjunto de 2025 el Ebitda fue de $4.386 millones, con un aumento de 76% frente a 2024 y con lo que completó su sexto año consecutivo de cifras positivas en este indicador.

Los ingresos anuales alcanzaron as $81.550 millones, lo que significó un aumento de 3,3% con respecto al 2024 ($78.910 millones). “Este incremento es especialmente relevante considerando que, a diferencia del año anterior, Canal 13 no contó con los ingresos derivados de la transmisión del Festival de Viña del Mar, lo que demuestra la fortaleza de su oferta comercial y programática”, dijo la empresa.

Final Mundos Opuestos. Foto: Canal 13

Participación de mercado

Asimismo indicó que el alza es relevante tomando en cuenta que en un contexto donde la participación de la televisión abierta en el mercado publicitario total experimentó una contracción de 2,9%, Canal 13 se posicionó como el único actor de la industria en aumentar sus ingresos. Lo anterior se tradujo en un incremento de su participación de mercado, alcanzando un 27,8%.

El resultado operacional alcanzó los $2.238 millones, consolidando tres años consecutivos de cifras positivas en este indicador, y superando con creces la cifra del año anterior de $145 millones.

El canal señaló que “todos los resultados descritos y el buen desempeño comercial, son producto de una sólida estrategia programática, que permitió liderar el prime durante el 2025 con un promedio de 490.294 personas por minuto, con programas como “Mundos Opuestos”, “Socios por Chile” y “El Clan”. Además, con el estreno de “La tarde es nuestra”, Canal 13 comenzó a ofrecer una parrilla con programación 100% nacional de lunes a viernes, reafirmando su compromiso con la producción local".

En términos de alcance total, dijo que más de 18,8 millones de personas conectaron con los contenidos del 13 durante el año.

La empresa destacó además el desempeño del canal T13 en Vivo, que registró un crecimiento de un 71% en sintonía entre abril y diciembre, logrando el primer lugar de sintonía en los últimos tres meses y posicionándose como el canal de noticias más visto de Chile. En el ámbito digital, señaló que T13.cl ratificó su liderazgo según Comscore, siendo el sitio informativo de canales de TV número uno con un promedio de 3,54 millones de usuarios únicos, además del lanzamiento de T13+, la primera aplicación de noticias que incorpora un agente de inteligencia artificial para ofrecer información personalizada a su audiencia.

“Estos resultados son consistentes con una estrategia que equilibra la competitividad programática con la sostenibilidad financiera, sustentada en un plan de diversificación de ingresos que ya se encuentra en marcha”, destacó la empresa

Precisó que esta hoja de ruta incluye, entre otros planes, la operación de un HUB de producción de realities, diseñado para realizar tanto programas locales como para clientes extranjeros de manera simultánea, y la próxima apertura de un teatro en las instalaciones de Canal 13, que contará con una cartelera de eventos en vivo durante todo el año.