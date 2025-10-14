SUSCRÍBETE
Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

La firma de inversión alternativa especializada en el sector de metales y materiales adquirirá el 25% del proyecto minero.

 
Orion entra como socio para proyecto Santo Domingo. Imagen referencial. Ivan Alvarado

La minera Capstone Copper Corp anunció esta mañana que Orion Resource Partners LP ha acordado adquirir una participación del 25% en los proyectos Santo Domingo y Sierra Norte por una inversión de US$ 360 millones.

La firma con base en Vancouver detalló en un comunicado que la inversión total de firma de inversión alternativa especializada en el sector de metales y materiales se compone de US$ 225 millones por la participación del 25%, pagaderos al momento de la Decisión Final de Inversión Positiva (“Final Investment Decision” o FID, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo; una contribución adicional de US$ 75 millones dentro de los seis meses posteriores al FID; y hasta US$ 60 millones en pagos contingentes, pagaderos a Capstone tras el cumplimiento de ciertos hitos.

De forma simultánea con la transacción, Capstone y Orion firmaron un acuerdo de suscripción de acciones, mediante el cual Orion suscribirá acciones ordinarias de la compañía por US$ 10 millones, a un precio por acción que representa una prima del 5% respecto del precio promedio ponderado por volumen de los últimos cinco días previos al anuncio, sujeto a la aprobación de la Bolsa de Toronto (TSX).

Los fondos provenientes de este acuerdo se destinarán a iniciar un nuevo programa de exploración en Santo Domingo y Sierra Norte.

Proyecto minero Santo Domingo

El proyecto Santo Domingo es un yacimiento de cobre–hierro–oro ubicado cerca de la localidad de Diego de Almagro, en la Región de Atacama (Chile), aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de la mina Mantoverde de Capstone y a 130 kilómetros al norte-noreste de Copiapó.

Según la empresa, esta iniciativa ya cuenta con todos los permisos.

La vida útil de 19 años está respaldada por una reserva mineral estimada de 436 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0,33%, ley de hierro de 26,5% y oro de 0,05 g/t.

Capstone Copper dijo que los recursos minerales medidos e indicados alcanzan 547 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0,31% y oro de 0,04 g/t, incluyendo 506 millones de toneladas con 25,8% de hierro.

La compañía considera que existe un alto potencial de extensión de la vida útil y mejora en el perfil de producción de cobre en Santo Domingo, como se refleja en los hitos definidos en la contraprestación contingente.

En julio de 2024, Capstone Copper adquirió Sierra Norte, ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de Santo Domingo, que podría convertirse en una futura fuente de alimentación de sulfuros de mayor ley, extendiendo así la producción del distrito.

