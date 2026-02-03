Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año

Los fondos de pensiones tuvieron un desempeño mayoritariamente positivo en enero, según informó la Superintendencia de Pensiones (SP). Este resultado se explica por el rendimiento de las inversiones en acciones nacionales, que compensaron las cifras negativas provenientes del plano extranjero, que se vieron afectadas por la depreciación del dólar en el mercado local.

Los fondos de mayor riesgo, tipo A y B, encabezaron las ganancias mensuales con rentabilidades reales de 1,05% y 0,74%, respectivamente. En suma, en los últimos 12 meses estos portafolios acumulan retornos de 12,86% para el fondo A y 11,57% para el fondo B.

Asimismo, los fondos de riesgo moderado, tipo C y D, también registraron variaciones positivas en la rentabilidad mensual real al primer mes del año, con alzas reales de 0,48% y 0,42%. En el año estos multifondos presentaron incrementos de 11,01% y 10,08% respectivamente.

En contraste, el fondo tipo E fue el único que cerró en enero con cifras negativas, anotando un retroceso real de 0,63%. Según el regulador, este comportamiento se debió al impacto de las inversiones en instrumentos extranjeros y las inversiones en renta fija, que se vieron afectadas por el incremento en las tasas de interés de largo plazo en Chile y Estados Unidos.

En este contexto, se destaca que en los fondos A, B, C y E la inversión en deuda extranjera registró un desempeño de -0,5% en el acumulado del año. A pesar de esta caída mensual, el fondo más conservador mantiene un retorno positivo de 7,12% en el acumulado de los últimos 12 meses.

El principal promotor de las ganancias en los fondos A, B, C y D fue el mercado accionario chileno, donde los títulos locales indexados por el Ipsa—el principal índice bursátil de Chile—registraron un alza de 9,94% en enero, en contraste con la caída de 3,01% que tuvo la rentabilidad en pesos del índice MSCI mundial y la depreciación de 5,79% de la moneda estadounidense.

De manera similar, los resultados medidos en pesos de las principales bolsas de Estados Unidos, China y Alemania tuvieron retrocesos de 4,79%, 2,98% y 4,86%, respectivamente.

Al 30 de enero de 2026, el valor total de los activos de los fondos de pensiones totalizó 5.522,87 millones de UF, equivalente a US$255.450 millones, considerando un valor de dólar de $858,45.