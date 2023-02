Frank Appel: CEO de DHL: “Vemos a Chile como el país latinoamericano más avanzado”

El histórico gerente general de Deutsche Post DHL, el grupo detrás de DHL y otras filiales del mismo nombre destinadas a diversos servicios de logística, tuvo esta semana un paso fugaz por Latinoamérica. Chile fue una de sus estaciones. En conversación con Pulso, Frank Appel destacó la posición que tiene el país para la empresa respecto de sus pares de la región. Sobre las razones de su paso por suelo nacional, el alto ejecutivo alemán explicó que por su rol tiene estas visitas para conocer de cerca lo que ocurre con las operaciones de la firma. Recientemente estuvo en Asia, África y en estos días fue el turno de Sudamérica, donde también visitó Argentina y Brasil.

“Mi trabajo es viajar alrededor del mundo y escuchar lo que mis colegas tienen que decirme acerca de cómo va el desarrollo del negocio en el país”, señaló Appel sobre su paso por Chile, un país en el que ha estado muchas veces por negocios y una vez para visitar Punta Arenas, por turismo. DHL está presente en el país desde 1980, aumentado durante estos cerca de 43 años su presencia con nuevos servicios y unidades de negocios.

“Cuando estuve aquí la última vez, hace cinco o siete años, nuestras operaciones eran mucho más pequeñas. Así que nuestro negocio ha crecido muy bien con los clientes locales y multinacionales”, agregó el ejecutivo de la gigante alemana.

También destacó que está a la espera de lo que decida Chile sobre el nuevo proceso de escribir una nueva Constitución. El CEO de Deutsche Post DHL, si bien valoró el ejercicio democrático, apuntó que a la firma le interesa que el texto propuesto ayude a fomentar la educación, la infraestructura, el libre comercio y la importancia del rol del mercado, temas que Appel recalcó como claves para atraer inversión al país.

“Chile es un país predecible y con más tratados de libre comercio que otros países de Latinoamérica. Eso ayuda a nuestro negocio y hace del país un mercado muy atractivo para nosotros”, resaltó. Desde la firma agregan que Chile ha sido uno de los mercados de más rápido crecimiento en la región durante la última década.

Sin embargo, la corta visita de Appel a Chile tuvo un ingrediente especial, ya que a inicios de abril de este año dejará su cargo como CEO de la empresa tras 15 años a cargo del grupo alemán, firma presente en más de 220 países con cerca de 380.000 empleados, según cifras de la compañía. En el caso de Chile, 2.200 personas trabajan para el holding detrás de DHL, que es 20,5% propiedad del banco estatal KfW Bankengruppe, mientras el resto está en mano de inversionistas privados.

En relación con los países de la región, ¿cómo ve a Chile?

-Chile siempre ha sido visto por nosotros como un país muy estable. Yo sé que ha tenido algunos desafíos recientemente, pero, en general, es probablemente el país más rico de América Latina y el más conectado. Lo digo porque nosotros hemos medido eso. Tenemos un estudio que llamamos Conectividad Digital, y Chile es el país más conectado de Sudamérica. Tienen fronteras libres y eso ha ayudado al país a desarrollarse muy bien. Además, Chile tiene un buen sistema educativo y buenas infraestructuras. Así que vemos a Chile como el país latinoamericano más avanzado.

¿Cómo evalúan la situación en la región?

-En América Latina las cosas están cambiando, por desgracia con bastante rapidez. Ya sabes, tienes países a los que les va mejor y luego van hacia atrás. Y en ese contexto, creo que Chile tiene una tradición de crecimiento bastante estable durante los últimos 50 años. Chile está en buena forma y Uruguay también, pero es diminuto geográficamente en comparación con Chile.

Antes lo mencionaba, pero ¿cómo ven el desarrollo de Chile ante este proceso de manifestaciones sociales que ocurrió hace pocos años y actualmente se manifiesta en el proceso para la redacción de una nueva Constitución, tras el rechazo a una propuesta anterior?

-Depende con lo que salga de este proceso. Pero nosotros, observando a escala mundial, hemos visto que lo que hace exitosos a los países es tener un buen sistema educativo, buenas infraestructuras, fronteras abiertas, una economía orientada al mercado y ser predecibles. Por tanto, si se adopta una nueva Constitución, la cuestión es si hace que Chile sea más o menos predecible.

Sin embargo, en esta parte del proceso realmente no puedo juzgar. Si hay una nueva Constitución y la gente la aprueba, tendremos que ver en qué se traduce. Yo tengo un respeto por los ciudadanos: ellos ya dijeron antes que no les gustó la propuesta anterior de cambios y ahora pueden votar de forma diferente. Yo solamente estoy de paso por un día por acá, no sé cuál será el resultado y no sé qué votará la población, ya lo veremos después. Pero lo que he visto es que los países que han hecho bien estas cuatro cosas que he dicho antes, han prosperado más. Y al final, la prosperidad es buena para la población.

Usted valoró a Chile como lugar en el mundo de los negocios, pero ¿cómo califica en detalle el desempeño de sus operaciones?

-Nuestro negocio se ha desarrollado muy bien en los últimos 10 años y ahora acá somos, sin duda, el líder del mercado como empresa de logística. Nos interesa seguir la necesidad de crecimiento tanto de las empresas locales como de las internacionales, una demanda que hasta ahora hemos visto y eso nos da la oportunidad de hacer crecer nuestro negocio. Así que vemos a Chile como un mercado muy atractivo, pero siempre vamos a invertir más cuando veamos que exista la demanda. Entonces estamos siempre siguiendo cómo se desarrollan las empresas y las condiciones claves para atraer la inversión que antes mencioné. Y si eso sucede, nuestro negocio también va a poder crecer.

Mirada mundial¿Qué expectativas tiene para este año marcado por las visiones pesimistas sobre el futuro de la economía?

-¿Qué ocurrirá realmente? Aún no lo sabemos. Lo interesante es que la inflación a escala mundial está bajando. Europa no entrará en una profunda recesión, porque la crisis no es tan grave como se predijo antes, y EE.UU. probablemente no entrará en una crisis profunda. Así que hay algunas señales optimistas. El primer trimestre será difícil, pero creo que globalmente el segundo trimestre podría ser ya mejor y creemos que la segunda mitad del año será ya mucho mejor. Si estamos en lo cierto o no, no lo sé, porque no tengo una bola de cristal, pero los signos de que el mundo no va tan mal son mucho mejores que hace seis y 12 meses. Así que somos optimistas de que el mundo va a ver una buena recuperación en el transcurso del año.

¿Y la compañía está en un buen pie para este contexto?

-En mi mandato he visto la crisis del mercado financiero, la del Covid-19 y otras turbulencias. La fuerza de nuestra organización se basa en que somos una cultura muy centrada en las personas. Somos un gran lugar para trabajar en todos nuestros negocios y acá las personas responden muy ágilmente a las distintas situaciones. Así que soy muy optimista de que nuestra empresa pueda enfrentar este contexto. Pase lo que pase, encontraremos nuevas respuestas, como lo hemos venido haciendo en los últimos dos años. Nuestra organización a escala mundial ha respondido a estos retos de forma muy ágil. Así que soy optimista sobre el futuro del contexto económico, pero soy aún más optimista sobre nuestras capacidades para ajustarnos, pase lo que pase.

¿Cuándo podremos ver al sector de la logística retornar a un contexto similar al previo a la pandemia?

-Yo creo que la logística ha hecho un trabajo extraordinario. Muy a menudo cuando lees los periódicos hablan de problemas en la cadena de suministro, pero son problemas de producción. La logística nunca se detuvo. Sí tuvimos congestión en puertos de Estados Unidos y algunos cierres en China, pero nunca dejamos de operar ni un solo día. No tuvimos ni un solo día en el que enviamos a toda la gente a casa y dijéramos que no podíamos operar. Hemos entregado más de 2.500 millones de vacunas durante toda la crisis a 177 países. Uno de ellos fue Chile, donde fuimos un proveedor clave para que el gobierno trajera las vacunas de diferentes lugares y así proteger a los ciudadanos contra el Covid-19. Pero con relación a las cadenas de suministro, creo que ya hemos vuelto bastante a la normalidad y la situación es relativamente estable ya.

DHL partició en la distribución de vacunas contra el Covid-19

Sustentabilidad y digitalización

¿Cómo van los planes para hacer sus operaciones más sustentables?

-Tenemos un gran programa integral y estamos trabajando en la reducción de carbono desde 2008, y queremos estar libres de carbono para el 2050. Hace dos años lanzamos un programa en el que dijimos que invertiremos 7.000 millones de euros hasta 2030 para reducir nuestra huella de carbono y eso es con más vehículos eléctricos. Tenemos los primeros vehículos eléctricos aquí en Chile y 26.000 en todo el mundo. Estamos comprando combustible sostenible para nuestros aviones, para nuestras operaciones marítimas y las nuevas instalaciones deben ser ecológicas. Así que tenemos una agenda muy completa para reducir nuestra huella de carbono porque, ya sabes, somos un contaminante de carbono y todos tenemos que desempeñar un papel.

¿Cómo avanza la modernización de sus operaciones?

-Tenemos un programa muy completo de digitalización. Utilizamos robots e inteligencia artificial para mejorar la productividad y en nuestros almacenes. La gente me pregunta en reuniones, ¿seré reemplazado por robots? Y yo digo: ‘No, usted ya no fue reemplazado por robots’. Le digo que los robots le harán ser más eficaz y eficiente. No entiendo estas preguntas, yo llamo la desmitificación en relación con la digitalización, se dice que todo el mundo será sustituido por robots y eso no está sucediendo.