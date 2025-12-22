CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

Andrés Bianchi lleva casi 9 años al mando de las operaciones de Latam Cargo. Está radicado en Miami, donde se encuentra uno de los principales hub logísticos de la compañía, puesto que dicha ciudad es la principal puerta de entrada hacia Norteamérica para la carga proveniente de Sudamérica. En el aeropuerto de Miami aseguran ser el operador de carga más importante.

“Nuestro principal foco es ser un complemento al desarrollo del grupo. Todo lo que es complemento de la operación es muy potente porque ayuda, por ejemplo, a que nuestra operación de aviones de largo radio sea más rentable porque combinamos los flujos de carga y pasajeros. Y y por otro lado también pueda diversificar su ingreso y por lo tanto también disminuir el riesgo“, afirma Biachi.

Este negocio, fue prácticamente el tubo de oxígeno del grupo en medio de la pandemia, cuando el transporte de pasajeros se redujo a nada y el ecommerce se encontraba en su peak. Durante la emergencia sanitaria Latam Cargo representaba “prácticamente todo lo que el grupo generaba”, dice Bianchi. Actualmente representan cerca del 13% de los ingresos del grupo, lo que es superior a lo que tenían en la prepandemia, cuando la participación era más cercana al 10%, relata el ejecutivo.

Este año “logramos consolidar lo que habíamos hecho en los años anteriores, aprovechar el crecimiento de la demanda y al mismo tiempo lanzar ciertas iniciativas que para nosotros son importantes de cara a los próximos años” explica Bianchi. En ese sentido, apuntó a que hace un año que están trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías que buscan mejorar tanto la experiencia del cliente como la forma en la que se utiliza la flota para hacerla más eficiente.

Incluso están evaluando cómo automatizar ciertos procesos, como por ejemplo, el acomodo de la carga de forma en que puedan entrar más, sin que puedan dañarse en el proceso.

“En la región somos el operador más relevante desde, hacia, y dentro de Sudamérica. Somos el operador número uno hoy día desde Norteamérica a Sudamérica, y lo hemos sido por varios años. En el 2024 al 2025 pasamos a ser el principal operador de carga de Europa a Sudamérica”, destaca el CEO de Latam Cargo.

Entre los principales competidores está Atlas Air, DHL Aviation, Avianca Cargo, Lufthansa Cargo y Cargolux.

Durante el 2025 Latam Cargo logró cumplir con la acomodación de la flota que maneja. En algún momento de la historia de esta filial de Latam Airlines, llegaron a contar con 20 aviones cargueros, pero se decidió reorganizar la flota previo a la pandemia: “Tuvimos que optimizar el tamaño de la flota a la realidad del mercado que operábamos. Teníamos aviones muy grandes que no nos quedaban cómodos. Bajamos a 8″, relata Bianchi.

Este año lograron alcanzar la meta de 19 aviones en la flota de Latam Cargo, con la llegada de un nuevo avión para el transporte de carga durante este 2025. Por ahora se mantendrán con ese número, sin planes para ampliar, de acuerdo a lo que adelantó el CEO de la filial de carga. Con esta flota, más los vuelos de pasajeros, la compañía realiza más de 430 vuelos entre Norteamérica y cerca de 190 frecuencias que conectan Europa con Sudamérica.

El 2026

Con todo esto, 2025 fue un muy buen año para Latam Cargo, con un crecimiento de 9% en ingresos en los primeros nueve meses respecto de 2024, alcanzando US$1.228 millones. La proyección es cerrar 2025 sobre los niveles de 2024, tanto en ingresos (como en volumen transportado (998.000 toneladas el año pasado), impulsado por el trabajo de los equipos y la confianza de los clientes.

Latam Cargo proyecta crecimiento sostenido, apoyado en la expansión de su red. “En 2026 esperamos aumentar la oferta, utilizando dos palancas diferentes: la llegada de nuevos aviones de pasajeros y un mejor aprovechamiento de nuestra flota carguera. Esto último será posible en gran parte por una significativa inversión en tecnología que esperamos que transforme la forma en que trabajamos”, detalla la compañía.

En esta línea, durante el próximo año buscarán seguir consolidándose en Europa. “Vamos a tener nuevos destinos de pasajeros, lo que nos ayuda también a potenciar el crecimiento de la red wide body (fuselaje ancho), con lo que podríamos potencial nuestra posición particularmente en Europa", proyectó el CEO de Latam Cargo.

Y por otor lado, también apuntarán durante el próximo año a “ser mucho más ágiles en cómo nos adecuamos a los cambios de demanda, que en este negocio se mueven muy rápido“. Se refiere, por ejemplo, al desvío de barcos en el Mar Rojo, lo que significó el retraso de la entrega de la carga por vía marítima. Ante los cambios de itinerario, empresas que se quedaron sin stock tuvieron que buscar vías alternativas. Latam Cargo espera poder responder de forma más rápida y poder ajustar su operación para cumplir con dicha demanda.

En esta línea, detalla que también se vio un ajuste con las medidas arancelarias impuestas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Los aranceles empezaron a regir en un día específico, y muchas empresas trataron de traer todo el inventario posible antes de ese día, porque eran tan altos los aranceles que justificaban pagar por un medio de transporte más caro, como lo es el aéreo. Pero si después no hay aranceles te quedas con el inventario comprado, y tienes que pedir menos. Entonces los flujos de demanda han sido un poquito más variables de lo que uno está acostumbrado por estos efectos”, relata Bianchi.

El efecto de los aranceles

Pero además de este hito positivo, este año ha contado con algunas dificultades y tensiones extras a raíz de las medidas arancelarias impuestas por el Presidente de Estados Unidos. Sin embargo, esto fue más ante la necesidad de formular planes de contingencia para poder abordarlas, que para realmente ejecutarlos.

“Sin duda que el 2025 es el año que más veces hemos tenido que repensar el negocio porque, por ejemplo, cuando pensaron en ponerle aranceles a las flores colombianas, cambiaba mucho el negocio. Entonces tienes que hacer planes de contingencia“, explica. Esto, considerando que Colombia es uno de los países con mayor flujo de exportación de flores en la región, y una parte importante se va a Estados Unidos.

Pese a tener que formular nuevos planes “en general los impactos que hemos visto no son muy significativos, porque los mercados que trabajamos nosotros no son tan afectados por el impacto en Estados Unidos, ya sea porque los países logran extensiones o el fondo de impuestos se bajan y no son lo que se pensaba originalmente. Además, los países de Sudamérica en general no han respondido al alza de aranceles, entonces no ha habido un impacto muy significativo para nosotros”, sostiene.

Hay otros aranceles que han afectado al mercado de exportaciones, sobre todo en el segmento de ecommerce. En Brasil, su mercado más relevante, “hubo un cambio importante hace un par de años, que eliminó en la práctica la exención tributaria para los bienes de bajo valor, y eso hizo que se redujera la cantidad de paquetes que se envían a Brasil. Pero el negocio tradicional, que es donde estamos más enfocados, porque no tenemos conectividad tan potente hacia Asia, se mantuvo relativamente sano. No son crecimientos espectaculares, pero son sanos y nuestro crecimiento de oferta y capacidad nos permitió captar más market share”, relató Bianchi.

Chile en octubre de este año, también eliminó esta exención (a producto de menos de US$41).

El CEO de Latam Cargo asegura que esto ya está generando efectos en el mercado de exportaciones, aunque “es difícil sacarle la foto tan rápido. Pero cuando uno ve lo que ha pasado en otros mercado, en general cuando cambias la extensión tributaria obviamente la demanda cae, porque hay un segmento de productos que son mucho menos competitivos que antes”, afirmó.