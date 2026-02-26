SUSCRÍBETE
    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Telefónica o Movistar tiene una complicada situación financiera en Chile. El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, aseguró que “a pesar de que estemos perdiendo plata todos los días en Chile hoy, creemos que podemos traer la operación este año (...) a un flujo de caja neutral".

    Paulina Ortega 
    Paulina Ortega
    18 Febrero 2026

    Este jueves, la multinacional de telecomunicaciones Millicom presentó sus resultados financieros del 2025 a sus accionistas y analistas internacionales, ocasión en la que se refirió a la reciente compra de las operaciones de Telefónica en Chile y explicó el ingreso de la compañía a un mercado reconocido por sus altos niveles competitivos.

    “Chile es un mercado sofisticado, con claras ventajas operativas. Aplicando nuestra estrategia, vemos un camino hacia el estabilización y la mejora del rendimiento”, afirmó el CEO de Millicom, Marcelo Benítez.

    “Es un lujo para nosotros estar en Chile. Su macroeconomía es fuerte y es un país con grado de inversión. Creemos en las perspectivas a largo plazo de Chile. Pero sí, es un ambiente competitivo, un mercado muy fragmentado”, sostuvo el ejecutivo al explicar el ingreso al mercado.

    Aún así, destacó la posición de Telefónica, que opera con la marca Movistar, en el país, siendo el actor más relevante en el internet fijo y el segundo en móvil. “Creemos que en el largo o mediano plazo habrá una consolidación de mercado, pero esa no es la razón principal por la que entramos en Chile”, remarcó Benítez.

    “Nuestro playbook encaja muy bien con las operaciones en el país y nos estamos volviendo muy buenos ejecutándolo. En sólo dos semanas ya designamos una nuevo CEO (Carolina Vallejo), CTIO (Charbel El Hachem), y CFO (Paul Proaño). Y en este momento estamos ejecutando la reducción de las operaciones en Chile“, confirmó el CEO de Millicom.

    “A pesar de que estemos perdiendo plata todos los días en Chile hoy, creemos que podemos traer la operación este año (...) a un flujo de caja neutral. Y de ahí en adelante recibir los beneficios de la nueva ejecución, con un nuevo modelo operativo”, proyectó el ejecutivo paraguayo.

    Millicom en un año adquirió cuatro operaciones en la región: Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile. Los analistas mostraron su preocupación por los niveles de apalancamiento que podría alcanzar la firma. El CFO, Bart Vanhaeren, presentó el guidance de la compañía en esta materia, donde se estima que durante la primera mitad del 2026 verían un incremento del apalancamiento, pero terminaría el año en 2,5 veces Ebitda.

    En esta línea, respecto a la adquisición de Chile, dijo: “¿Creemos que lo vamos a hacer bien en Chile? Sí, absolutamente, pero no quiero apostarlo todo a eso“. De esta forma, apuntó a que la estructura de compra fue a propósito de esto, con sólo un 49% perteneciente a Millicom y un 51% a NJJ Holding, el vehículo de inversión del empresario francés Xavier Benítez. Millicom podrá adquirir el 51% restante, pero de no hacerlo NJJ se quedará con el 100% de las operaciones chilenas.

    “Ojalá hablemos de ventajas en el futuro (de las operaciones de Chile) y no de riesgos en los balances financieros. Creo que estamos en un punto en el que nos sentimos cómodos con el apalancamiento, incluida la adquisición de Coltel. A partir de ahí, quiero ver una reducción del apalancamiento antes de hacer otras cosas”, dijo Vanhaeren.

